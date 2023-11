САЩ и Великобритания с нови санкции срещу финансирането на "Хамас"

С ъединените щати и Великобритания обявиха нов кръг от санкции срещу "Хамас" заради нападението срещу Израел миналия месец, като отново се насочиха към иранските спонсори на групировката, предаде АФП.

Мерките са насочени към "ключови служители на "Хамас" и механизмите, чрез които Иран предоставя подкрепа на "Хамас" и Палестинския ислямски джихад (ПИДЖ)" - друга групировка, действаща в ивицата Газа, съобщиха от Министерството на финансите на САЩ.

"Подкрепата на Иран, главно чрез Корпуса на гвардейците на ислямската революция, дава възможност за терористични дейности на "Хамас" и ПИДЖ, включително чрез прехвърляне на средства и предоставяне както на оръжия, така и на оперативно обучение", заяви държавният секретар Антъни Блинкен в изявление.

Сред лицата, срещу които са насочени санкциите, са представителят на Палестинския ислямски джихад в Иран Насер Абу Шариф, както и базираната в Ливан парична обмяна Nabil Chouman & Co, за която се твърди, че извършва преводи между "Хамас" и Техеран.

"Палестинският народ също е жертва на "Хамас". Ние сме солидарни с тях и ще продължим да подкрепяме хуманитарните паузи, за да може значително повече животоспасяваща помощ да достигне до Газа", заяви новият британски външен министър Дейвид Камерън.

Британските санкции, координирани с Вашингтон, бяха насочени срещу четирима висши лидери на "Хамас" и двама финансисти.

Миналия месец Съединените щати обявиха, че се стремят да създадат международна коалиция, която да се насочи към финансирането на "Хамас".

