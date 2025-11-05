Путин нареди да се подготвят ядрени опити

Р уският президент Владимир Путин каза днес, че изявлението на американския му колега Доналд Тръмп, че Вашингтон ще поднови ядрените опити, е "сериозен проблем", предаде "Ройтерс".
В края на миналия месец Тръмп нареди изпитания на американски ядрени оръжия, като заяви, че САЩ не може да изостават от Русия и Китай.
Руският министър на отбраната Андрей Белоусов е казал пред Путин, че САЩ подсилват стратегическите си сили и имат планове за разполагане на оръжия.
Руският президент нареди днес на високопоставени военни и свързани с отбраната цивилни служители да направят предложения за възможно провеждане на ядрени опити в отговор на американските изявления. Ако други страни провеждат подобни тестове, Москва ще реагира по съответния начин, подчерта той.