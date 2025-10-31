Свят

Тръмп и заявката за ядрени опити: Какво трябва да знаем

Доналд Тръмп нареди на Пентагона да "започне изпитания с ядрено оръжие"

31 октомври 2025, 15:42
Тръмп и заявката за ядрени опити: Какво трябва да знаем
Източник: gettyimages

Д оналд Тръмп нареди на Пентагона да "започне изпитания с ядрено оръжие", съобщи Deutsche Welle.

Какво означава това? САЩ ще детонират ядрени заряди или ще провеждат тестове с ракети носители?

От последния ядрен тест на САЩ са изминали 33 години. Но сега изглежда, че изпитанията ще бъдат подновени. В сряда американският президент Доналд Тръмп нареди ядрените тестове да бъдат възобновени "незабавно", защото и "други страни имат такива програми".

Ако САЩ действително подновят изпитанията с ядрено оръжие, това на практика ще представлява отказ от мораториума върху ядрените тестове.

Наистина ли САЩ ще детонират ядрени оръжия?

Експертите по ядрени оръжия казват, че не е съвсем ясно какво точно има предвид Тръмп под "ядрени опити". Може да се отнася само за изпитания на ракети носители като тези, които провежда Русия – без да се взривяват ядрени бойни глави. Или пък става въпрос за подземни ядрени тестове, които са сложен и опасен процес?

Александър Болфрас, който ръководи отдела за стратегии, технологии и контрол над въоръженията към Международния институт за стратегически изследвания, смята, че в случая става въпрос по-скоро за тестове на американски междуконтинентални балистични ракети. Лично той би бил много изненадан, ако САЩ детонират ядрени бомби.

Виталий Федченко, старши изследовател в Стокхолмския международен институт за изследване на мира (СИПРИ), също се съмнява във второто. Според него посоката на заповедта на Тръмп предполага по-малко сериозния от двата сценария.

"Отговорно за поддържането на капацитета за провеждане на ядрени опити в американската администрация е Министерството на енергетиката, а не Министерството на отбраната", посочва Федченко. "Така че, ако той (Тръмп – б.р.) е наредил на Министерството на отбраната да направи това, тогава да, може би става дума за някакви изпитания на ракети или нещо подобно. Но ако става дума за ядрени оръжия, тогава това е работа на Министерството на енергетиката", посочва експертът.

Къде биха могли да бъдат извършени ядрени тестове с детонация?

И двамата експерти смятат, че ако се проведе експлозия, тя ще бъде в пустинята Невада, където такива тестове са се провеждали в миналото.

Федченко обръща внимание и на един друг аспект: че подобни тестове не могат да се проведат незабавно. Защото, както посочва експертът, вероятно вече са останали много малко хора, които продължават да са активни и разполагат с необходимия опит за извършването на такива тестове. Към това се прибавят и сложността на задачата и логистиката, необходима за тяхното провеждане.

"Такъв тест е възможен чак след години, най-малко след 18 месеца, ако всичко върви абсолютно по план. Трябва да се подготви мястото, където той ще се проведе. Ако е под земята, трябва да се изкопае шахта или нещо подобно, а това ще отнеме време", казва Федченко.

Експертът добавя, че макар че "тестът се провежда под земята, все пак става въпрос за ядрена експлозия и ако нещо се обърка, в атмосферата може да изтече радиация". Тогава ще се окажем с ядрен облак някъде наблизо до Лас Вегас, казва Федченко. "Освен това при такъв подземен ядрен взрив със сигурност ще има сеизмичност, която ще се усети във високите сгради."

"Не мисля, че САЩ се опитват да повторят това, което правят руснаците. САЩ имат доста ясна програма за модернизация на ядрените си оръжия. Много от тях датират от края на Студената война, така че е логично да бъдат модернизирани и да бъдат въведени нови системи", казва Александър Болфрас от Международния институт за стратегически изследвания.

Русия разработва нови системи заради надеждната американска противоракетна отбрана. Съединените щати нямат такива опасения, защото знаят, че Русия не инвестира в противоракетни системи по същия начин, по който го правят САЩ, посочва още той.

Възможно ли е и други да се включат и да предизвикат ядрена надпревара?

Дори едно толкова неясно намерение, каквото е това на Тръмп сега, може да предизвика ефекта на доминото. В света сега има девет ядрени държави - САЩ, Русия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северна Корея и Израел. Според данните на СИПРИ всички те са в процес на "продължителни интензивни програми за модернизация на ядрените си оръжия през 2024, като обновяват съществуващите оръжия и добавят към тях по-нови версии", се казва в доклад на организацията, публикуван по-рано тази година.

САЩ разполагат с повече ядрени оръжия от всяка друга страна, а Китай е "далеч назад на трето място" след Русия, заяви неотдавна Доналд Тръмп. Според вашингтонския Център за стратегически и международни изследвания Китай обаче бързо наваксва изоставането и е удвоил размера на своя арсенал до около 600 ядрени бойни единици през 2025 година – от 300 през 2020 година. Прогнозата на вашингтонския мозъчен тръст е, че след още 5 години Китай ще има над 1000 ядрени бойни глави.

Александър Болфрас вижда потенциал за нова надпревара във въоръжаването. "Освен че трябва да съобразяват своите ядрени сили и стратегия с Русия, САЩ се оказват и изправени пред заплахата от двама конкуренти, както казват самите американци", посочва той.

Северна Корея тази седмица отново проведе ядрени изпитания – по цели в Жълто море изстреля пробно стратегически крилати ракети "море-земя", които според Пхенян могат да носят ядрени бойни глави.

Как са протичали ядрените изпитания в миналото?

Повечето големи ядрени сили, с изключение на Северна Корея, прекратиха изпитанията с детониране на бойни експлозиви през 1990-те години. Северна Корея проведе последното си ядрено изпитание от този вид през 2017 година. Последното потвърдено изпитание на Русия беше през 1990 година, последвано от последното изпитание на САЩ през 1992 и на Китай през 1996 година.

В първите години на изпитанията с ядрено оръжие, които започват през 1945, много от тях са извършвани в атмосферата, а не под земята. Асоциацията за контрол над въоръженията - група, която регистрира всички ядрени опити - отбелязва, че повечето от тестовите площадки се намират на територии, населявани от коренното население, и са далеч от столиците на държавите, които провеждат тези опити. Голяма част от ранните опити (528 на брой) не са били подземни, а атмосферни - при тях има отделяне на радиоактивни материали в атмосферата.

Договорът за ограничаване на ядрените опити от 1963 година, подписан от 123 държави, включително САЩ и Русия, но без Северна Корея, забрани атмосферните опити поради тяхното опустошително въздействие. Въпреки че подземните опити се считат за по-безопасни, възможността за изхвърляне на радиоактивност, както я описва Федченко, остава реална.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Доналд Тръмп ядрени оръжия ядрени тестове САЩ Пентагон мораториум Русия Китай ядрена надпревара модернизация
Последвайте ни
Откриха куп нарушения в Елените

Откриха куп нарушения в Елените

Карди Би призна: Не съм си мила косата от три месеца!

Карди Би призна: Не съм си мила косата от три месеца!

Дания се готви за възможна война с Русия

Дания се готви за възможна война с Русия

Истинската история зад „Сиянието“: Хотелът, който вдъхнови кошмара на Стивън Кинг

Истинската история зад „Сиянието“: Хотелът, който вдъхнови кошмара на Стивън Кинг

Какви са очакванията на експертите за имотния пазар у нас

Какви са очакванията на експертите за имотния пазар у нас

pariteni.bg
Второто поколение хибриди на Volvo ще останат на пазара до към 2040 г.

Второто поколение хибриди на Volvo ще останат на пазара до към 2040 г.

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 1 ден
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 1 ден
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 1 ден
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъжът мълчи, защото не иска да се кара. Жената се кара, защото мъжът мълчи.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Инфлацията в еврозоната се забавя въпреки поскъпването на услугите

Инфлацията в еврозоната се забавя въпреки поскъпването на услугите

Свят Преди 1 час

Цените на енергията са се понижили с 0,2 процента на месечна база и с 1,0 процент на годишна

Елизабет: Единственото нещо, което е в главата ми, е музиката

Елизабет: Единственото нещо, което е в главата ми, е музиката

Любопитно Преди 1 час

В момента Елизабет работи по нови музикални проекти и планира бъдещи участия

<p>След година на протести пукнатините в сръбското управление се превърнаха в пропасти</p>

След година на студентски протести пукнатините в сръбското управление се превърнаха в пропасти

Свят Преди 2 часа

Режимът на Александър Вучич прилича на политическа схема тип "Понци" - поддържа илюзия за легитимност чрез зрелища, докато отлага неминуемия си крах

Задържаха 18-годишен без книжка и с фалшиви номера

Задържаха 18-годишен без книжка и с фалшиви номера

България Преди 2 часа

На водача е съставен съответния акт

Виктор Орбан смути Джорджа Мелони

Виктор Орбан смути Джорджа Мелони

Свят Преди 2 часа

Джорджа Мелони, смятана за "възрастния в стаята" сред европейските популисти, имаше нелек ден с Орбан в Рим

<p>Тъмната страна на управлението на Зеленски</p>

"Пълзящ авторитаризъм": Тъмната страна на управлението на Зеленски

Свят Преди 2 часа

Опозиционни депутати и активисти твърдят, че украинското ръководство използва съдебната система, за да сплашва противници и да заглушава критиците си

Арести в САЩ, ФБР съобщи за подготвяна терористична атака

Арести в САЩ, ФБР съобщи за подготвяна терористична атака

Свят Преди 2 часа

ФБР арестува множество лица в Мичиган

Любимецът на ЕС: Роб Йетен е фаворит за изборите в Нидерландия

Любимецът на ЕС: Роб Йетен е фаворит за изборите в Нидерландия

Свят Преди 2 часа

Брюкселският елит не бива да празнува прекалено рано

Енджи Касабие: Не подкрепям диетите! Внимавайте с Оземпик! (ВИДЕО)

Енджи Касабие: Не подкрепям диетите! Внимавайте с Оземпик! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Съдът отмени ареста на собственика на „дома ужасите“ в с. Ягода

Съдът отмени ареста на собственика на „дома ужасите“ в с. Ягода

България Преди 2 часа

С оглед на обстоятелството, че са събрани почти всички доказателства, съдът е счел, че няма реална опасност обвиняемият да въздейства върху свидетелите, да манипулира или укрие доказателства

Радев удостои с Почетния знак на президента дейци на културата

Радев удостои с Почетния знак на президента дейци на културата

България Преди 2 часа

Израел идентифицира телата на върнатите заложници, един от тях е с българско гражданство

Израел идентифицира телата на върнатите заложници, един от тях е с българско гражданство

Свят Преди 2 часа

Сахар Барух, който има и българско гражданство, беше отвлечен от кибуца Беери в Газа и убит по време на неуспешна спасителна операция на армията два месеца по-късно

Бюджетната комисия подкрепи ограничаването на износа на горива

Бюджетната комисия подкрепи ограничаването на износа на горива

България Преди 3 часа

Предложението беше внесено от депутати от управляващата коалиция и "ДПС- Ново начало"

Поклонението пред тленните останки на Иван Тенев ще е на 2 ноември

Поклонението пред тленните останки на Иван Тенев ще е на 2 ноември

България Преди 3 часа

Погребението ще бъде на Централните софийски гробища от 15:30 часа

<p>Утре е Архангелова задушница, как да се подготвим за нея</p>

Утре е Архангелова задушница, как да се подготвим за нея

България Преди 3 часа

Тя предшества празника на Свети Архангел Михаил, водачът на небесните сили и покровител на душите на починалите

След скандала с принц Андрю: Дъщерите му тихомълком отлетяха в чужбина

След скандала с принц Андрю: Дъщерите му тихомълком отлетяха в чужбина

Свят Преди 3 часа

35-годишната принцеса Юджини беше заснета в Париж, а принцеса Беатрис,бе забелязана в Саудитска Арабия

Всичко от днес

От мрежата

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
1

Какво не знаем за Черно море

sinoptik.bg
1

Подхранват лешояди по европроект

sinoptik.bg

Легендата за „Кървавата Мери“ - първата кралица на Англия

Edna.bg

Енджи Касабие: Егоизъм е да искаш да имаш дете на всяка цена

Edna.bg

Обявиха наказанието на Светослав Вуцов и санкциите след Черно море - Левски

Gong.bg

Официално: обявиха програмата на Mr Bit Втора лига до края на годината

Gong.bg

Мъж с българско гражданство е сред идентифицираните заложници, чиито тела върна „Хамас“ на Израел

Nova.bg

България превантивно спира износа на дизел и авиационно гориво

Nova.bg