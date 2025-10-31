Тръмп и заявката за ядрени опити: Какво трябва да знаем

Д оналд Тръмп нареди на Пентагона да "започне изпитания с ядрено оръжие", съобщи Deutsche Welle.

Какво означава това? САЩ ще детонират ядрени заряди или ще провеждат тестове с ракети носители?

От последния ядрен тест на САЩ са изминали 33 години. Но сега изглежда, че изпитанията ще бъдат подновени. В сряда американският президент Доналд Тръмп нареди ядрените тестове да бъдат възобновени "незабавно", защото и "други страни имат такива програми".

Ако САЩ действително подновят изпитанията с ядрено оръжие, това на практика ще представлява отказ от мораториума върху ядрените тестове.

Наистина ли САЩ ще детонират ядрени оръжия?

Експертите по ядрени оръжия казват, че не е съвсем ясно какво точно има предвид Тръмп под "ядрени опити". Може да се отнася само за изпитания на ракети носители като тези, които провежда Русия – без да се взривяват ядрени бойни глави. Или пък става въпрос за подземни ядрени тестове, които са сложен и опасен процес?

Александър Болфрас, който ръководи отдела за стратегии, технологии и контрол над въоръженията към Международния институт за стратегически изследвания, смята, че в случая става въпрос по-скоро за тестове на американски междуконтинентални балистични ракети. Лично той би бил много изненадан, ако САЩ детонират ядрени бомби.

Виталий Федченко, старши изследовател в Стокхолмския международен институт за изследване на мира (СИПРИ), също се съмнява във второто. Според него посоката на заповедта на Тръмп предполага по-малко сериозния от двата сценария.

"Отговорно за поддържането на капацитета за провеждане на ядрени опити в американската администрация е Министерството на енергетиката, а не Министерството на отбраната", посочва Федченко. "Така че, ако той (Тръмп – б.р.) е наредил на Министерството на отбраната да направи това, тогава да, може би става дума за някакви изпитания на ракети или нещо подобно. Но ако става дума за ядрени оръжия, тогава това е работа на Министерството на енергетиката", посочва експертът.

Къде биха могли да бъдат извършени ядрени тестове с детонация?

И двамата експерти смятат, че ако се проведе експлозия, тя ще бъде в пустинята Невада, където такива тестове са се провеждали в миналото.

Федченко обръща внимание и на един друг аспект: че подобни тестове не могат да се проведат незабавно. Защото, както посочва експертът, вероятно вече са останали много малко хора, които продължават да са активни и разполагат с необходимия опит за извършването на такива тестове. Към това се прибавят и сложността на задачата и логистиката, необходима за тяхното провеждане.

"Такъв тест е възможен чак след години, най-малко след 18 месеца, ако всичко върви абсолютно по план. Трябва да се подготви мястото, където той ще се проведе. Ако е под земята, трябва да се изкопае шахта или нещо подобно, а това ще отнеме време", казва Федченко.

Експертът добавя, че макар че "тестът се провежда под земята, все пак става въпрос за ядрена експлозия и ако нещо се обърка, в атмосферата може да изтече радиация". Тогава ще се окажем с ядрен облак някъде наблизо до Лас Вегас, казва Федченко. "Освен това при такъв подземен ядрен взрив със сигурност ще има сеизмичност, която ще се усети във високите сгради."

"Не мисля, че САЩ се опитват да повторят това, което правят руснаците. САЩ имат доста ясна програма за модернизация на ядрените си оръжия. Много от тях датират от края на Студената война, така че е логично да бъдат модернизирани и да бъдат въведени нови системи", казва Александър Болфрас от Международния институт за стратегически изследвания.

Русия разработва нови системи заради надеждната американска противоракетна отбрана. Съединените щати нямат такива опасения, защото знаят, че Русия не инвестира в противоракетни системи по същия начин, по който го правят САЩ, посочва още той.

Възможно ли е и други да се включат и да предизвикат ядрена надпревара?

Дори едно толкова неясно намерение, каквото е това на Тръмп сега, може да предизвика ефекта на доминото. В света сега има девет ядрени държави - САЩ, Русия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северна Корея и Израел. Според данните на СИПРИ всички те са в процес на "продължителни интензивни програми за модернизация на ядрените си оръжия през 2024, като обновяват съществуващите оръжия и добавят към тях по-нови версии", се казва в доклад на организацията, публикуван по-рано тази година.

САЩ разполагат с повече ядрени оръжия от всяка друга страна, а Китай е "далеч назад на трето място" след Русия, заяви неотдавна Доналд Тръмп. Според вашингтонския Център за стратегически и международни изследвания Китай обаче бързо наваксва изоставането и е удвоил размера на своя арсенал до около 600 ядрени бойни единици през 2025 година – от 300 през 2020 година. Прогнозата на вашингтонския мозъчен тръст е, че след още 5 години Китай ще има над 1000 ядрени бойни глави.

Александър Болфрас вижда потенциал за нова надпревара във въоръжаването. "Освен че трябва да съобразяват своите ядрени сили и стратегия с Русия, САЩ се оказват и изправени пред заплахата от двама конкуренти, както казват самите американци", посочва той.

Северна Корея тази седмица отново проведе ядрени изпитания – по цели в Жълто море изстреля пробно стратегически крилати ракети "море-земя", които според Пхенян могат да носят ядрени бойни глави.

Как са протичали ядрените изпитания в миналото?

Повечето големи ядрени сили, с изключение на Северна Корея, прекратиха изпитанията с детониране на бойни експлозиви през 1990-те години. Северна Корея проведе последното си ядрено изпитание от този вид през 2017 година. Последното потвърдено изпитание на Русия беше през 1990 година, последвано от последното изпитание на САЩ през 1992 и на Китай през 1996 година.

В първите години на изпитанията с ядрено оръжие, които започват през 1945, много от тях са извършвани в атмосферата, а не под земята. Асоциацията за контрол над въоръженията - група, която регистрира всички ядрени опити - отбелязва, че повечето от тестовите площадки се намират на територии, населявани от коренното население, и са далеч от столиците на държавите, които провеждат тези опити. Голяма част от ранните опити (528 на брой) не са били подземни, а атмосферни - при тях има отделяне на радиоактивни материали в атмосферата.

Договорът за ограничаване на ядрените опити от 1963 година, подписан от 123 държави, включително САЩ и Русия, но без Северна Корея, забрани атмосферните опити поради тяхното опустошително въздействие. Въпреки че подземните опити се считат за по-безопасни, възможността за изхвърляне на радиоактивност, както я описва Федченко, остава реална.