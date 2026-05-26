Любопитно

Лили Иванова одобри актрисата, която ще я изиграе

Актрисата Виолина Доцева ще изиграе ролята на естрадната прима

26 май 2026, 15:46
Лили Иванова одобри актрисата, която ще я изиграе
Източник: БТА

А ктрисата Виолина Доцева ще изиграе ролята на естрадната прима Лили Иванова в пълнометражния филм "Лили - Любовта е живот". 

Това съобщиха във Фейсбук от екипа на продукцията.

След продължил няколко месеца кастинг процес и в конкуренцията на стотици професионални актриси от България, екипът на филма и Фондация „Лили Иванова“ избраха Виолина Доцева за главната роля във филма, посветен на живота на Лили Иванова.

Лили Иванова след втория концерт в зала „Олимпия“: Щастлива съм, показах моето изкуство, беше невероятно удоволствие

Виолина Доцева е актриса, певица и музикант с професионален опит в театрални, филмови и телевизионни продукции. Завършила е НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" със специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър", а професионалният ѝ път преминава през роли в театрални постановки, телевизионни сериали и музикални проекти. Паралелно с актьорската си работа, тя създава и изпълнява авторска музика, като си акомпанира на китара и пиано.

Тя е епоха! Лили Иванова празнува 87-и рожден ден

Самата Лили Иванова одобри избора на актрисата, която ще я изиграе.

"Прекрасната българска актриса Виолина Доцева! Благодаря за желанието и доверието й да изиграе моя живот! Здраве, щастие и много, много успехи на Виолина и екипа на филма Лили - Любовта е живот!", написа естрадната легенда във Фейсбук.

Лили Иванова Виолина Доцева Лили - Любовта е живот
Последвайте ни
Издирват две деца, брат и сестра, от Варна

Издирват две деца, брат и сестра, от Варна

Най-богатата котка в света: Истината за милионите на Карл Лагерфелд и Шупет

Най-богатата котка в света: Истината за милионите на Карл Лагерфелд и Шупет

“Не ми пука за националния интерес, защото съм унгарец”: Министърът на културата на Румъния подаде оставка след скандален запис

“Не ми пука за националния интерес, защото съм унгарец”: Министърът на културата на Румъния подаде оставка след скандален запис

Лили Иванова одобри актрисата, която ще я изиграе

Лили Иванова одобри актрисата, която ще я изиграе

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

biss.bg
Как да разберем, че кучето ни е болно

Как да разберем, че кучето ни е болно

dogsandcats.bg
Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград
Ексклузивно

Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград

Преди 1 ден
<p>Тръмп с искане към арабите: За първи път от 5000 години</p>
Ексклузивно

Тръмп с искане към арабите: За първи път от 5000 години

Преди 20 часа
Горещата вълна във Франция взе жертви
Ексклузивно

Горещата вълна във Франция взе жертви

Преди 20 часа
Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница
Ексклузивно

Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>КС образува дело за автомобилните застраховки</p>

Конституционният съд образува дело за автомобилните застраховки

България Преди 9 минути

Оспорва се служебното прекратяване на регистрацията на пътни превозни средства без застраховка

Енрико Карузо

Историята зад шедьовъра „Карузо“: Как повредена лодка роди вечната песен за любовта и смъртта

Любопитно Преди 1 час

Как една случайна авария в морето вдъхнови Лучо Дала да напише в същата стая, където великият тенор Енрико Карузо прекарва последните си дни, най-вълнуващата италианска изповед, превърнала се в мост между земната болка и безсмъртието

.

Мечето Падингтън се завръща: Четвъртият филм привлече холивудски звезди зад камерата

Любопитно Преди 2 часа

Четвъртият филм за любимото мече привлече сценаристите на „Вице“ Армандо Янучи и Саймън Блекуел. Хитовият франчайз за над 800 млн. долара е в преговори и за завръщането на режисьора Дугал Уилсън. Новата история обещава да бъде истински хит

Евакуираха луксозен мол след атака с мистериозно вещество, над 20 души са в болница в Токио

Евакуираха луксозен мол след атака с мистериозно вещество, над 20 души са в болница в Токио

Свят Преди 2 часа

Спешни екипи със защитни костюми извели хората от търговския център, след като десетки клиенти внезапно се задушили и се почувствали зле

Новак Джокович и дъщеря му взривиха мрежата с танц на „Бангаранга“

Новак Джокович и дъщеря му взривиха мрежата с танц на „Бангаранга“

Любопитно Преди 2 часа

Тенис легендата Новак Джокович отново показа любовта си към българската музика. Преди старта на „Ролан Гарос“ Джокера и малката му дъщеря Тара се включиха в световната мания около песента „Бангаранга“ на DARA с атрактивно видео в TikTok

Кола се запали в движение и подпали паркиран автомобил в Пловдив

Кола се запали в движение и подпали паркиран автомобил в Пловдив

България Преди 2 часа

Частични щети са нанесени още два автомобила

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

Любопитно Преди 2 часа

Над 330 екипа от цялата страна и чужбина преминаха обучителната програма на състезанието, а 30 от тях ще се изправят пред жури от инвеститори и предприемачи в последната седмица на май

<p>Руските GPS смущения застрашават сигурността в Европа</p>

Литва: Русия е способна да фалшифицира GPS сигналите дълбоко на територията на Европа

Свят Преди 2 часа

Европейските страни често обвиняват Москва за електронни смущения

Незабравимите семейни приключения: Как да откриваме света спокойно, свободно и без езикови бариери

Незабравимите семейни приключения: Как да откриваме света спокойно, свободно и без езикови бариери

Технологии Преди 2 часа

Как да откриваме света свободно без езикови бариери

На косъм от трагедия: Сухо дърво се стовари до дете в парк в Чирпан

На косъм от трагедия: Сухо дърво се стовари до дете в парк в Чирпан

България Преди 2 часа

Служители на местната администрация отстранили дървото от района на детския кът

Тъжна развръзка - отриха тялото на мъжа, издирван след наводненията край Севлиево

Тъжна развръзка - отриха тялото на мъжа, издирван след наводненията край Севлиево

България Преди 3 часа

На местопроизшествието се извършва оглед

Кран изпусна купола на 169-годишна църква край София

Кран изпусна купола на 169-годишна църква край София

България Преди 3 часа

Случката е заснета и разпространена в социалните мрежи

Vivacom GAME ON 2026 стартира супергеройски сезон с нова визуална идентичност и мобилна игра

Vivacom GAME ON 2026 стартира супергеройски сезон с нова визуална идентичност и мобилна игра

Любопитно Преди 3 часа

Тази година сблъсъкът е между миналогодишния FIBER CHAMP Кристиан Николов (Kriskata) и новото попълнение Christofer White, който влиза директно в битката с амбицията да отнеме титлата на действащия шампион

Смъртоносна жега във Франция, седем жертви на горещата вълна

Смъртоносна жега във Франция, седем жертви на горещата вълна

Свят Преди 4 часа

Осем департамента в западната част на страната са обявили оранжев код за опасно горещо време

Историческа енциклика: Папа Лъв призова за спешно „разоръжаване“ на изкуствения интелект

Историческа енциклика: Папа Лъв призова за спешно „разоръжаване“ на изкуствения интелект

Свят Преди 4 часа

В първия си голям документ Светият отец направи стряскащ паралел между технологиите и робството, като поиска историческо извинение за миналото на Католическата църква

Снимката е илюстративна

Парадокс: Военната мощ на САЩ зависи от метал, чието производство се контролира от Китай

Свят Преди 4 часа

За производството на нови ракети Tomahawk, Patriot и други прецизни боеприпаси е необходимо значително количество волфрам

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса в края на май

sinoptik.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg

Четири вечерни навика правят сърцето ви по-силно

Edna.bg

Джокович и дъщеря му взривиха TikTok с танц на „Бангаранга“

Edna.bg

Собственикът на Олимпиакос се замеси в голям скандал, докато гледаше Везенков

Gong.bg

Легендата "Ацтека" - първият стадион, на който ще се играят мачове от три световни първенства

Gong.bg

Издирват две деца във Варна

Nova.bg

Водният ад в Севлиево взе жертва, откриха тялото на издирвания мъж

Nova.bg