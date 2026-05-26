Лили Иванова одобри актрисата, която ще я изиграе

А ктрисата Виолина Доцева ще изиграе ролята на естрадната прима Лили Иванова в пълнометражния филм "Лили - Любовта е живот".

Това съобщиха във Фейсбук от екипа на продукцията.

След продължил няколко месеца кастинг процес и в конкуренцията на стотици професионални актриси от България, екипът на филма и Фондация „Лили Иванова“ избраха Виолина Доцева за главната роля във филма, посветен на живота на Лили Иванова.

Виолина Доцева е актриса, певица и музикант с професионален опит в театрални, филмови и телевизионни продукции. Завършила е НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" със специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър", а професионалният ѝ път преминава през роли в театрални постановки, телевизионни сериали и музикални проекти. Паралелно с актьорската си работа, тя създава и изпълнява авторска музика, като си акомпанира на китара и пиано.

Самата Лили Иванова одобри избора на актрисата, която ще я изиграе.

"Прекрасната българска актриса Виолина Доцева! Благодаря за желанието и доверието й да изиграе моя живот! Здраве, щастие и много, много успехи на Виолина и екипа на филма Лили - Любовта е живот!", написа естрадната легенда във Фейсбук.