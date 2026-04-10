Уикендът, който ще реши всичко: Светът затаява дъх преди преговорите между САЩ и Иран

Ж ивотът на милиони хора в Близкия изток – и съдбата на глобалната икономика – ще зависят от изхода на решаващите преговори между САЩ и Иран този уикенд в Пакистан.

Улиците на столицата Исламабад бяха опразнени заради внезапен двудневен официален празник, обявен с цел да се осигурят строги мерки за сигурност за пристигането на американската и иранската делегации за първите им разговори от началото на войната.

Крехкото двуседмично примирие, което проправи пътя за разговорите, засега се спазва. Но масираните смъртоносни бомбардировки на Израел срещу „Хизбула“ и разногласията относно това дали Ливан е включен в примирието, все още могат да провалят срещите.

Ето какво знаем:

Кой ще участва в разговорите?

Преговорите между Иран и Съединените щати трябва да започнат в събота сутринта местно време в Исламабад, според Белия дом.

Американската делегация ще бъде водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на президента Доналд Тръмп.

Техеран не е обявил официално своята делегация, но според някои местни медии тя ще бъде водена от председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф. Представител на режима с репутация за потискане на несъгласието, Галибаф се превърна в ключов посредник с администрацията на Тръмп по време на войната. Много от лидерите на Иран бяха убити при американско-израелски удари през последните седмици.

За какво ще говорят?

Като се има предвид, че двете страни не могат да се разберат какво точно включва примирието, съгласуването на дневния ред за разговорите може да се окаже трудно. Тръмп спомена „предложение от 10 точки от Иран“, което той нарече „работеща основа за преговори“.

Но след това Иран започна да разпространява списък от 10 точки, който включваше искания, с които САЩ никога не биха се съгласили, като например признаване на контрола му върху Ормузкия проток, репарации за военни щети и премахване на всички санкции. Други версии, публикувани в държавните медии, включваха и признаване на правото на страната да обогатява уран.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че Тръмп е имал предвид различен план от 10 точки, който е „по-разумен“.

Междувременно Тръмп и неговият екип имат собствено предложение от 15 точки. Този план не е разкрит изцяло, но се казва, че включва ангажимент от страна на Иран да не притежава ядрени оръжия, предаване на силно обогатения уран, ограничения върху отбранителните способности на Техеран и повторното отваряне на Ормузкия проток.

Ключовият въпрос сега е дали разговорите ще доведат до някакъв компромис – или ще се провалят и ще възобновят войната, която вече причини разрушения в части от Близкия изток и предизвика историческа глобална петролна криза.

Какво се случва в Ливан?

Включването на Ливан в примирието остава спорен въпрос, който също заплашва да провали разговорите през уикенда.

Иран многократно заявява, че примирието обхваща атаките срещу неговия базиран в Ливан съюзник „Хизбула“, като повтаря позицията на Пакистан, който помогна за посредничеството на споразумението. Но Израел и САЩ казват, че примирието не включва Ливан.

В сряда, само часове след влизането в сила на примирието, Израел започна най-голямата вълна от удари в Ливан от началото на войната, атакувайки оживени квартали без предупреждение и убивайки най-малко 303 души и ранявайки повече от 1000, според ливанското министерство на здравеопазването. Атаките предизвикаха бърза международна реакция и гняв от страна на Иран. Галибаф, председателят на парламента на Иран, заяви в четвъртък, че Ливан и съюзниците на Иран са „неразделна част от примирието“ и че „времето изтича“.

Критиките към Израел също се засилиха по целия свят, включително от европейски и държави от Персийския залив, които се опасяват, че примирието може да се разпадне още преди началото на разговорите.

Ванс заяви, че е имало „основателно недоразумение“ относно включването на Ливан в примирието. Той също така каза, че израелците може да „се въздържат малко“ по отношение на продължаващите удари.

Какво става с Ормузкия проток?

Повторното отваряне на този критичен воден път, който на практика беше затворен от Иран в продължение на седмици и предизвика хаос на глобалните петролни пазари, също е част от споразумението, според Белия дом.

Но след примирието само шепа кораби са успели да преминат през този тесен проток. Стотици плавателни съдове все още са блокирани в Персийския залив с хиляди членове на екипажите на борда.

Иран спря трафика на танкери през Ормузкия проток, след като Израел атакува Ливан, съобщи полуофициалната агенция Фарс. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф затвърди тази позиция, като заяви, че „нарушенията на примирието водят до ясни последствия и СИЛНИ отговори“.

Ванс в четвъртък отново подчерта, че ако Иран не изпълни обещанията си да отвори отново протока, примирието ще приключи. Тръмп също предупреди Иран да не налага такси на петролни танкери в този ключов морски маршрут.

Ще постигнат ли разговорите нещо?

Въпреки неяснотите, американските официални лица в четвъртък бързо се подготвяха за преговорите, съобщиха пред CNN хора, запознати с въпроса. Ако Иран реши да се оттегли, „това би било глупаво, но това е техен избор“, каза Ванс.

Въпреки разногласията, Тръмп заяви пред NBC, че е „много оптимистичен“ относно мирно споразумение след разговорите този уикенд в Исламабад, като каза, че лидерите на Иран изглеждат отворени към мир в частни разговори. „Те са много по-разумни“, каза той пред NBC. „Съгласяват се с всички неща, с които трябва да се съгласят. Помнете, те бяха победени. Те нямат военна сила“.

Публичните послания на Иран са значително различни, като множество държавни медии твърдят, че страната е постигнала категорична победа, като е издържала на ударите на САЩ и Израел и е довела Вашингтон на масата за преговори.

И дори ако разговорите се състоят, е трудно да се каже дали разликите между двете страни ще бъдат преодолени само за един уикенд в Пакистан. Според източници, запознати с преговорите за примирието, срещата през уикенда се очаква да бъде първата от няколко интензивни кръга от преговори за по-дългосрочно и трайно споразумение за прекратяване на войната.