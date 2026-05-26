Цистерна с киселина се обърна край Пловдив

Ц истерна се обърна на един от входовете на Пловдив. Инцидентът е станал в района на пътен възел "Скобелева майка", на източния вход за града.

Сигналът е Пловдив към 12.30 ч., съобщиха пред NOVA от полицията. Цистерната, която е пълна с киселина, се е обърнала на слизане от детелината на пътния възел, в посока магистрала "Тракия".

Незабавно натам са насочени екипи на полицията и пожарната. Водачът не е пострадал сериозно. Пробата за алкохол е отрицателни.

Районът е обезопасен. Създадена е организация за пренасочване на трафика. Към момента няма данни за изтичане на опасното вещество. Екипи остават на място до приключване на огледите и изтегляне на превозното средство.