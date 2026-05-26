България

Конституционният съд образува дело за автомобилните застраховки

Оспорва се служебното прекратяване на регистрацията на пътни превозни средства без застраховка

26 май 2026, 16:57
Конституционният съд образува дело за автомобилните застраховки
Източник: БТА

Д нес Конституционният съд образува дело по искане на Административния съд – Силистра, трети състав за установяване на противоконституционност на чл. 574, ал. 10 от Кодекса за застраховането в частта „от датата на изпращане на уведомлението“ и чл. 143, ал. 10, изр. 1 от Закона за движението по пътищата, поради несъответствието им с чл. 4 и чл. 56 от Конституцията.

Чл. 574, ал. 10 от Кодекса за застраховането гласи: „Информационният център уведомява собствениците на моторни превозни средства, за които не е сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите или сключеният застрахователен договор е бил прекратен и не е подновен, и им дава срок 14 дни от датата на изпращане на уведомлението да представят доказателства за наличие на сключен и действащ застрахователен договор за тази застраховка“.

Чл. 143, ал. 10, от Закона за движението по пътищата гласи: „Служебно се прекратява регистрацията на пътни превозни средства, за които е получено уведомление от Гаранционния фонд по чл. 574, ал. 11 от Кодекса за застраховането, и се уведомява собственикът на пътното превозно средство“.

А чл. 4 и чл. 56 от Конституцията гласят: „България е правова държава“ и „всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси. В държавните учреждения той може да се явява и със защитник“.

Докладчик по делото е съдия Атанас Семов.

Източник: КС    
Конституционен съд Кодекс за застраховането Закон за движението по пътищата
Последвайте ни
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Лили Иванова одобри актрисата, която ще я изиграе

Лили Иванова одобри актрисата, която ще я изиграе

Издирват две деца, брат и сестра, от Варна

Издирват две деца, брат и сестра, от Варна

Конституционният съд образува дело за автомобилните застраховки

Конституционният съд образува дело за автомобилните застраховки

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

biss.bg
Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград
Ексклузивно

Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград

Преди 1 ден
<p>Тръмп с искане към арабите: За първи път от 5000 години</p>
Ексклузивно

Тръмп с искане към арабите: За първи път от 5000 години

Преди 22 часа
Горещата вълна във Франция взе жертви
Ексклузивно

Горещата вълна във Франция взе жертви

Преди 21 часа
Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница
Ексклузивно

Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Турция не признава българските лични карти без срок

Турция не признава българските лични карти без срок

България Преди 38 минути

Ако безсрочният документ е по-стар от 10 години, турските гранични власти няма да го признаят

Историята на 169-годишната църква в с. Голема Раковица, чийто купол падна

Историята на 169-годишната църква в с. Голема Раковица, чийто купол падна

България Преди 1 час

Построен през далечната 1857 година с дебели, красиво изписани стени и с общите усилия на местните жители, този храм е видял всичко: възход, пепелища, войни и чуждо преклонение

Опасна двойна игра в премиерния сериал „В името на сина ми“ по DIEMA FAMILY

Опасна двойна игра в премиерния сериал „В името на сина ми“ по DIEMA FAMILY

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте драматичната турска поредица от 8 юни всеки делничен ден в 20:00 ч.

Нетаняху влезе в болница

Нетаняху влезе в болница

Свят Преди 3 часа

Нетаняху е обявен за здрав, след като е крил проблема си по време на войната в Иран

.

Мечето Падингтън се завръща: Четвъртият филм привлече холивудски звезди зад камерата

Любопитно Преди 3 часа

Четвъртият филм за любимото мече привлече сценаристите на „Вице“ Армандо Янучи и Саймън Блекуел. Хитовият франчайз за над 800 млн. долара е в преговори и за завръщането на режисьора Дугал Уилсън. Новата история обещава да бъде истински хит

Евакуираха луксозен мол след атака с мистериозно вещество, над 20 души са в болница в Токио

Евакуираха луксозен мол след атака с мистериозно вещество, над 20 души са в болница в Токио

Свят Преди 3 часа

Спешни екипи със защитни костюми извели хората от търговския център, след като десетки клиенти внезапно се задушили и се почувствали зле

Новак Джокович и дъщеря му взривиха мрежата с танц на „Бангаранга“

Новак Джокович и дъщеря му взривиха мрежата с танц на „Бангаранга“

Любопитно Преди 3 часа

Тенис легендата Новак Джокович отново показа любовта си към българската музика. Преди старта на „Ролан Гарос“ Джокера и малката му дъщеря Тара се включиха в световната мания около песента „Бангаранга“ на DARA с атрактивно видео в TikTok

Кола се запали в движение и подпали паркиран автомобил в Пловдив

Кола се запали в движение и подпали паркиран автомобил в Пловдив

България Преди 4 часа

Частични щети са нанесени още два автомобила

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

Любопитно Преди 4 часа

Над 330 екипа от цялата страна и чужбина преминаха обучителната програма на състезанието, а 30 от тях ще се изправят пред жури от инвеститори и предприемачи в последната седмица на май

<p>Руските GPS смущения застрашават сигурността в Европа</p>

Литва: Русия е способна да фалшифицира GPS сигналите дълбоко на територията на Европа

Свят Преди 4 часа

Европейските страни често обвиняват Москва за електронни смущения

Незабравимите семейни приключения: Как да откриваме света спокойно, свободно и без езикови бариери

Незабравимите семейни приключения: Как да откриваме света спокойно, свободно и без езикови бариери

Технологии Преди 4 часа

Как да откриваме света свободно без езикови бариери

На косъм от трагедия: Сухо дърво се стовари до дете в парк в Чирпан

На косъм от трагедия: Сухо дърво се стовари до дете в парк в Чирпан

България Преди 4 часа

Служители на местната администрация отстранили дървото от района на детския кът

Тъжна развръзка - отриха тялото на мъжа, издирван след наводненията край Севлиево

Тъжна развръзка - отриха тялото на мъжа, издирван след наводненията край Севлиево

България Преди 5 часа

На местопроизшествието се извършва оглед

Кран изпусна купола на 169-годишна църква край София

Кран изпусна купола на 169-годишна църква край София

България Преди 5 часа

Случката е заснета и разпространена в социалните мрежи

Vivacom GAME ON 2026 стартира супергеройски сезон с нова визуална идентичност и мобилна игра

Vivacom GAME ON 2026 стартира супергеройски сезон с нова визуална идентичност и мобилна игра

Любопитно Преди 5 часа

Тази година сблъсъкът е между миналогодишния FIBER CHAMP Кристиан Николов (Kriskata) и новото попълнение Christofer White, който влиза директно в битката с амбицията да отнеме титлата на действащия шампион

<p>&ldquo;Не ми пука, защото съм унгарец&rdquo;: Румънски министър подаде оставка след скандален запис</p>

“Не ми пука за националния интерес, защото съм унгарец”: Министърът на културата на Румъния подаде оставка след скандален запис

Свят Преди 5 часа

Деметер поднесе извинения, за това, че е създал "смут и разделение" в обществото

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса в края на май

sinoptik.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg

Дженифър Лопес показа как изглежда щастието далеч от прожекторите

Edna.bg

Четири вечерни навика правят сърцето ви по-силно

Edna.bg

Трима си поделиха голмайсторския приз за сезона в efbet Лига

Gong.bg

Добри новини: Григор Димитров има нов треньор

Gong.bg

Турция не признава българските безсрочни лични карти

Nova.bg

Стефан Бакалов: Употребата на наркотици е стигнала до епидемиологични размери

Nova.bg