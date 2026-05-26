Конституционният съд образува дело за автомобилните застраховки

Д нес Конституционният съд образува дело по искане на Административния съд – Силистра, трети състав за установяване на противоконституционност на чл. 574, ал. 10 от Кодекса за застраховането в частта „от датата на изпращане на уведомлението“ и чл. 143, ал. 10, изр. 1 от Закона за движението по пътищата, поради несъответствието им с чл. 4 и чл. 56 от Конституцията.

Чл. 574, ал. 10 от Кодекса за застраховането гласи: „Информационният център уведомява собствениците на моторни превозни средства, за които не е сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите или сключеният застрахователен договор е бил прекратен и не е подновен, и им дава срок 14 дни от датата на изпращане на уведомлението да представят доказателства за наличие на сключен и действащ застрахователен договор за тази застраховка“.

Чл. 143, ал. 10, от Закона за движението по пътищата гласи: „Служебно се прекратява регистрацията на пътни превозни средства, за които е получено уведомление от Гаранционния фонд по чл. 574, ал. 11 от Кодекса за застраховането, и се уведомява собственикът на пътното превозно средство“.

А чл. 4 и чл. 56 от Конституцията гласят: „България е правова държава“ и „всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси. В държавните учреждения той може да се явява и със защитник“.

Докладчик по делото е съдия Атанас Семов.