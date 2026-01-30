Свят

Саркози и Карла Бруни дадени под съд за разрушаване на сграда от 15 век

През май 2021 г. без да изчакат необходимите разрешения, в имота започнали работи по разрушаването на сграда с площ от 800 квадратни метра

30 януари 2026, 09:09
Саркози и Карла Бруни дадени под съд за разрушаване на сграда от 15 век
Източник: БТА

Б ившият президент на Франция Никола Саркози и бившата първа дама Карла Бруни бяха дадени под съд от организация, грижеща се за опазване на историческото наследство, защото са разрушили сграда в пределите на имение, датираща от 15-и век, предаде Франс рес.

Искът е подаден в съда в Тараскон от Лигата за защита на малката планинска верига Алпий срещу компанията "Етулон холдинг", в която дялове имали телевизионният водещ и продуцент Стефан Курби, като и Саркози и половинката му. Холдингът е бил собственик на имота.

През май 2021 г. без да изчакат необходимите разрешения, в имота започнали работи по разрушаването на сграда с площ от 800 квадратни метра. Когато месец по-късно от кметството дошъл отказ за разрушаване на сградата, тя била само камара от развалини.

Адвокати на Лигата са поискали от компанията собственик на имота обезщетение от 100 000 евро за унищожаване на историческо наследство.

Решението на съда ще бъде обявено в края на април.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
Никола Саркози Карла Бруни Съдебен иск Разрушаване на сграда Историческо наследство Без разрешения Имение от 15-и век Обезщетение Етулон холдинг Лига за защита
Последвайте ни

По темата

Катастрофата с две жертви край Ловеч: Обявиха за международно издирване шофьора на камиона

Катастрофата с две жертви край Ловеч: Обявиха за международно издирване шофьора на камиона

САЩ и България конфискуваха домейните на ArenaBG, Zamunda и Zelka

САЩ и България конфискуваха домейните на ArenaBG, Zamunda и Zelka

Лекари в Бургас спасиха дете, предозирало с лекарство за епилепсия

Лекари в Бургас спасиха дете, предозирало с лекарство за епилепсия

"Това е много опасно": Тръмп с остро предупреждение към Великобритания заради Китай

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
10 явни знака, че кучето ви е уплашено

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 4 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 4 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 4 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Еврото вече е част от ежедневието, а адаптацията към него е лесно с Visa

Еврото вече е част от ежедневието, а адаптацията към него е лесно с Visa

Пари Преди 2 минути

Семейство Тръмп подкрепи Мелания на премиерата на документалния ѝ филм

Семейство Тръмп подкрепи Мелания на премиерата на документалния ѝ филм

Любопитно Преди 15 минути

На събитието във Вашингтон присъстваха членове на семейството Тръмп и множество ВИП гости

ЕС подготвя 20-и пакет санкции срещу Русия

ЕС подготвя 20-и пакет санкции срещу Русия

Свят Преди 1 час

Сред предложенията фигурира пълна забрана на морските услуги

"Софийска вода" за Люси Иларионов: Има неплатени сметки и издаден изпълнителен лист

"Софийска вода" за Люси Иларионов: Има неплатени сметки и издаден изпълнителен лист

България Преди 1 час

Иларионов казва, че е изряден платец и е затворил сметката си по надлежния ред, но според дружеството дългове има и те все още не са покрити

Противоепидемичните мерки в Бургас отпадат, учениците се връщат в клас

Противоепидемичните мерки в Бургас отпадат, учениците се връщат в клас

България Преди 1 час

До решението се стигна, след като официалните данни за броя на заболелите показват спад

Голям празник е! Почитаме "трите най-велики светила на трислънчевото Божество"

Голям празник е! Почитаме "трите най-велики светила на трислънчевото Божество"

Любопитно Преди 1 час

От почти век този ден е обявен и за празник на висшите православни богословски школи

Най-обсъжданите филми в TikTok

Най-обсъжданите филми в TikTok

Свят Преди 1 час

Тази здравословна закуска може да понижи холестерола

Тази здравословна закуска може да понижи холестерола

Свят Преди 2 часа

Холестеролът е необходим за производството на хормони, изграждането на клетки и други жизненоважни функции в организма

Нова силна зимна буря връхлита САЩ

Нова силна зимна буря връхлита САЩ

Свят Преди 3 часа

Полярният студ ще достигне и полуостров Флорида

Решаващ последен ден на консултации при президента Илияна Йотова

Решаващ последен ден на консултации при президента Илияна Йотова

България Преди 3 часа

На „Дондуков” 1 отиват представителите на Сметната палата

,

Лично отмъщение: Служители масово подават фалшиви сигнали срещу работодатели

България Преди 3 часа

Работниците имат право да подават сигнали за нарушения, посочва социалният министър

Мощният ИИ: Как човечеството да оцелее и да управлява новата ера на изкуствения интелект

Мощният ИИ: Как човечеството да оцелее и да управлява новата ера на изкуствения интелект

Свят Преди 3 часа

Дарио Амодей, CEO на Anthropic, предупреждава за бързото развитие на мощен ИИ и обсъжда как човечеството може да се подготви за рисковете и възможностите, като се избягват паника и преувеличения и се действа прагматично и целенасочено

Защо огнището на вируса Нипа в Индия тревожи света?

Защо огнището на вируса Нипа в Индия тревожи света?

Свят Преди 3 часа

​Вирусът се предава от животни към хора, чрез контакт или чрез консумация на заразена храна

Жълт код за валежи и застудяване в петък

Жълт код за валежи и застудяване в петък

Свят Преди 3 часа

Минималните температури ще бъдат предимно между 1° и 6°

Мъж опита да освободи Луиджи Манджоне

Мъж опита да освободи Луиджи Манджоне

Свят Преди 10 часа

Той се представил за агент на ФБР

Китай: САЩ не могат да ни спрат

Китай: САЩ не могат да ни спрат

Свят Преди 11 часа

Дзян Бин: Фактите доказаха, че всеки опит за сдържане или блокиране на Китай е обречен на провал

Всичко от днес

От мрежата

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg
1

Как се променя зимата в България

sinoptik.bg
1

Февруари идва със сняг

sinoptik.bg

Ким Кардашиян призна: не е влизала в супермаркет от 15 години

Edna.bg

Елегантност, талант и характер: Димитър Бербатов на 45

Edna.bg

Нова технологична ера в българския футбол

Gong.bg

Лудогорец чака следващия си съперник в Лига Европа

Gong.bg

Температури от -12 до +23 градуса през февруари

Nova.bg

„Рафах” – последният изход от Газа

Nova.bg