Саркози и Карла Бруни дадени под съд за разрушаване на сграда от 15 век

Б ившият президент на Франция Никола Саркози и бившата първа дама Карла Бруни бяха дадени под съд от организация, грижеща се за опазване на историческото наследство, защото са разрушили сграда в пределите на имение, датираща от 15-и век, предаде Франс рес.

Искът е подаден в съда в Тараскон от Лигата за защита на малката планинска верига Алпий срещу компанията "Етулон холдинг", в която дялове имали телевизионният водещ и продуцент Стефан Курби, като и Саркози и половинката му. Холдингът е бил собственик на имота.

През май 2021 г. без да изчакат необходимите разрешения, в имота започнали работи по разрушаването на сграда с площ от 800 квадратни метра. Когато месец по-късно от кметството дошъл отказ за разрушаване на сградата, тя била само камара от развалини.

Адвокати на Лигата са поискали от компанията собственик на имота обезщетение от 100 000 евро за унищожаване на историческо наследство.

Решението на съда ще бъде обявено в края на април.