САЩ и България конфискуваха домейните на ArenaBG, Zamunda и Zelka

Мащабна операция на Европол, САЩ и ГДБОП свали най-големите български торент сайтове ArenaBG, Zamunda и Zelka въз основа на американска съдебна заповед

30 януари 2026, 09:33
Източник: скрийншот

Т рите най-големи сайта за пиратско съдържание у нас - ArenaBG, Zamunda и Zelka, бяха свалени при международна акция. В нея са участвали Европол, ГДБОП, американски служби, следствието и прокуратурата, пише 24 часа.

От съобщенията на трите сайта става ясно, че причината е съдебна заповед, издадена в САЩ. Засега повече подробности не са известни. И трите сайта функционираха като торент тракери и предлагаха всякакво съдържание - филми, музика, игри, програми и други.

Още преди пет години България е информирала американските власти, че има намерение да затвори известни торент тракери като ArenaBG, Zamunda и Zelka.

Към момента на писане ArenaBG, Zamunda и Zelka сочат към неймсървърите seisedservers.com, което означава, че домейните вече се намират под контрола на американските власти.

По-рано българските власти заявиха, че „са образувани досъдебни производства“ срещу торент тракери за „престъпления, свързани с интелектуалната собственост и данъчни престъпления“. Засега обаче не е ясно дали днешните действия надхвърлят изземването на домейн имената.

Пиратско съдържание Торент тракери Международна акция АренаБГ Замунда Зелка Интелектуална собственост Изземване на домейни Европол Американски власти
