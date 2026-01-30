Любопитно

Какво всъщност пием? Скритите опасности в чаша чай

Ново изследване на учени от Университета в Бирмингам разтърси почитателите на напитката

30 януари 2026, 09:35
Източник: istock

Ч аят отдавна се възприема като символ на здравословен начин на живот:

  1. успокоява,
  2. подпомага храносмилането и
  3. подобрява концентрацията.

Ново изследване на учени от Университета в Бирмингам обаче разтърси почитателите на напитката. Проучването, публикувано в списанието Science of the Total Environment, разкрива неочаквани рискове, скрити в обикновената чаша горещ чай.

Източник: БТА
  • Скритата опасност в чая

Оказва се, че една стандартна чаша чай може да бъде източник на заплаха, за която повечето хора дори не подозират. Изследователите анализирали над 150 популярни напитки и установили, че горещият чай съдържа най-високи нива на микропластмаси.

Ръководителят на проучването проф. Мохамед Абдала обяснява, че един литър чай може да съдържа до 60 микропластмасови частици, приблизително 12 -15 частици на чаша. За сравнение, енергийните напитки и газираните безалкохолни съдържат почти наполовина по-малко.

Източник: iStock
  • Защо се случва това
  1. Високата температура - врящата вода ускорява разграждането на пластмасови компоненти от опаковките.
  2. Чаените пакетчета - много от модерните пирамидални и стандартни пакетчета са направени от найлон или биопластмаса, които отделят микропластмасови частици директно във водата.
  3. Чашите за еднократна употреба - хартиените чаши често имат тънка пластмасова обвивка, която добавя около 22 допълнителни пластмасови частици на порция.

Макар въздействието на микропластмасите върху човешкия организъм все още да се изследва, лабораторни данни ги свързват с:

  1. възпаления,
  2. хормонални нарушения и
  3. дисбаланс в чревната микрофлора.
Източник: iStock/Getty Images
  • Танините в чая

Освен пластмаси, чаят е богат и на танини. Те имат полезни свойства, но могат да се свързват с желязото в растителните храни и да пречат на усвояването му. Това е особено важно за вегетарианци, вегани и бременни жени.

(Танините са естествени полифенолни съединения, открити в растенията, които придават стипчив, сух и леко горчив вкус на храни и напитки като чай, кафе, червено вино, грозде, какао и някои плодове. Те действат като антиоксиданти, пречистват организма и защитават растенията, но в големи количества могат да възпрепятстват усвояването на желязо - бел.ред.)

Източник: iStock/Getty Images
  • Как да пием чай по-безопасно

Специалистите препоръчват няколко лесни навика, с които можем да намалим риска:

  1. Избирайте насипен чай - вместо пакетчета използвайте насипен чай. Това е най-сигурният начин да избегнете микропластмасите.
  2. Ползвайте стъклени или керамични чаши - избягвайте хартиени чаши с пластмасово покритие и пластмасови капаци.
  3. Внимавайте с времето на пиене - не консумирайте чай веднага с храната. Изчакайте 30-60 минути, за да не пречат танините на усвояването на хранителни вещества.

Вижте в нашата галерия: С кой чай да заместим кафето? Изберете един от тези

5 снимки
черен чай
Зелен чай
матча чай
бял чай
Източник: newsukraine.rbc.ua    
Чай Микропластмаси Здравни рискове Чаени пакетчета Танини Усвояване на желязо Препоръки Гореща вода Хормонални нарушения Насипен чай
