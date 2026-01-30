Създадено за VISA

Пари

Еврото вече е част от ежедневието, а адаптацията към него е лесно с Visa

30 януари 2026, 10:00
Еврото вече е част от ежедневието, а адаптацията към него е лесно с Visa
Източник: Visa

С лед въвеждането на еврото много от навиците ни постепенно се променят – от начина, по който възприемаме цените, до начина, по който плащаме. Първите седмици показват ясна тенденция: все повече хора избират плащането с карта, а все повече търговци търсят начини да направят разплащанията по-бързи и по-удобни.

По-малко сметки, повече удобство за потребителите

В условията на нова валута объркването около рестото и преизчисляването на суми е напълно естествено. Именно затова много потребители споделят, че картовите плащания им дават повече спокойствие – сумата на ПОС терминала е окончателна, а всяка трансакция се вижда веднага в мобилното банкиране.

Допълнително удобство е, че не се налага подмяна на карти – съществуващите Visa карти продължават да се използват със същия ПИН код, лимити и настройки, което улесни прехода.

Търговците залагат все повече на дигитални плащания

От страна на бизнеса също се наблюдава ускорена промяна. За много търговци картовите плащания вече не са просто допълнение, а важна част от обслужването на клиентите.

Причините са практични:

  • обслужването става по-бързо;
  • намалява нуждата от работа с дребни суми в брой;
  • рискът от грешки при ресто е по-нисък;
  • счетоводната отчетност става по-лесна, тъй като всяка трансакция е проследима
  • няма риск от фалшиви пари.

Не е случайно, че през последните години все повече малки бизнеси започват да приемат картови плащания с подкрепата на програмата на Visa „България БезБрой“. Данните показват, че 84% от новите търговци, които са въвели картови плащания през 2024 г., са го направили именно рамките на програмата.

Постепенна промяна, а не рязък завой

Преходът към еврото не променя навиците за една нощ, но ясно ускорява процеси, които вече бяха започнали – повече дигитални разплащания, по-малко кеш и повече очаквания за удобство както от страна на клиентите, така и от страна на бизнеса.

По-скоро става дума за естествена адаптация, отколкото за принудителна промяна – хората търсят по-лесния начин да плащат, а търговците се стремят да отговорят на тези очаквания.

Последвайте ни

Създадено за VISA

Катастрофата с две жертви край Ловеч: Обявиха за международно издирване шофьора на камиона

Катастрофата с две жертви край Ловеч: Обявиха за международно издирване шофьора на камиона

САЩ и България конфискуваха домейните на ArenaBG, Zamunda и Zelka

САЩ и България конфискуваха домейните на ArenaBG, Zamunda и Zelka

Лекари в Бургас спасиха дете, предозирало с лекарство за епилепсия

Лекари в Бургас спасиха дете, предозирало с лекарство за епилепсия

"Това е много опасно": Тръмп с остро предупреждение към Великобритания заради Китай

Връщат на хората парите за саниране

Връщат на хората парите за саниране

pariteni.bg
10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 4 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 4 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 4 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Комик се опита да издигне американското знаме в Гренландия

Комик се опита да издигне американското знаме в Гренландия

Свят Преди 6 минути

Макси Шафрот се опитал да издигне американското знаме на пилона пред културния център на Нук, но минувачи му попречили

Бразилската полиция арестува мъж, заподозрян за връзки с Ислямска държава и планиран атентат

Бразилската полиция арестува мъж, заподозрян за връзки с Ислямска държава и планиран атентат

Свят Преди 6 минути

Мъжът е бил в процес на подготовка на жилетка с експлозиви, с която е трябвало да извърши атентата на територията на страната

Гутериш: Време е жена да оглави ООН

Гутериш: Време е жена да оглави ООН

Свят Преди 22 минути

Мандатът на Гутериш изтича в края на настоящата година

<p>Отново частично бедствено положение в община Ардино</p>

Отново бедствено положение в община Ардино: Залят мост откъсна от света шест села

България Преди 26 минути

Вследствие на придошлите води съоръжението е станало непроходимо

<p>Microsoft с нов план да спаси Windows 11</p>

Microsoft с нов план да спаси Windows 11 и да върне доверието към операционната система

Технологии Преди 34 минути

Популярната платформа често е критикувана заради новите минимални системни изисквания, внедряването на изкуствен интелект като Copilot и някои бъгове. Софтуерният гигант ще обърне повече внимание за решаването на проблемите през тази година

Удар срещу трафика на мигранти: Как е действала разбитата от ГДБОП група за каналджийство

Удар срещу трафика на мигранти: Как е действала разбитата от ГДБОП група за каналджийство

България Преди 35 минути

Арестуваните вече са 19

От -12 до +23 градуса през февруари: Средиземноморски циклони и дъжд носят големи обрати

От -12 до +23 градуса през февруари: Средиземноморски циклони и дъжд носят големи обрати

България Преди 38 минути

Месецът ще започне с облачно време с валежи, предимно от сняг, температурите ще са близки до климатичните норми

Нова Зеландия отказа на Тръмп, няма да се присъедини към Съвета за мир

Нова Зеландия отказа на Тръмп, няма да се присъедини към Съвета за мир

Свят Преди 42 минути

Това заяви премиерът на страната Кристофър Лъксън

Тръмп подкрепи Мелания на премиерата на документалния ѝ филм

Тръмп подкрепи Мелания на премиерата на документалния ѝ филм

Любопитно Преди 54 минути

На събитието във Вашингтон присъстваха членове на семейството Тръмп и множество ВИП гости

Какво всъщност пием? Скритите опасности в чаша чай

Какво всъщност пием? Скритите опасности в чаша чай

Любопитно Преди 1 час

Ново изследване на учени от Университета в Бирмингам разтърси почитателите на напитката

След проливни дъждове: Река Поповска се покачи рязко в Болярово

След проливни дъждове: Река Поповска се покачи рязко в Болярово

България Преди 1 час

Според кмета на село Воден , въпреки че реката временно е излязла от коритото си, в селото няма опасност от наводняване на имоти

Саркози и Карла Бруни дадени под съд за разрушаване на сграда от 15 век

Саркози и Карла Бруни дадени под съд за разрушаване на сграда от 15 век

Свят Преди 1 час

През май 2021 г. без да изчакат необходимите разрешения, в имота започнали работи по разрушаването на сграда с площ от 800 квадратни метра

ЕС подготвя 20-и пакет санкции срещу Русия

ЕС подготвя 20-и пакет санкции срещу Русия

Свят Преди 1 час

Сред предложенията фигурира пълна забрана на морските услуги

"Софийска вода" за Люси Иларионов: Има неплатени сметки и издаден изпълнителен лист

"Софийска вода" за Люси Иларионов: Има неплатени сметки и издаден изпълнителен лист

България Преди 1 час

Иларионов казва, че е изряден платец и е затворил сметката си по надлежния ред, но според дружеството дългове има и те все още не са покрити

Противоепидемичните мерки в Бургас отпадат, учениците се връщат в клас

Противоепидемичните мерки в Бургас отпадат, учениците се връщат в клас

България Преди 2 часа

До решението се стигна, след като официалните данни за броя на заболелите показват спад

Голям празник е! Почитаме "трите най-велики светила на трислънчевото Божество"

Голям празник е! Почитаме "трите най-велики светила на трислънчевото Божество"

Любопитно Преди 2 часа

От почти век този ден е обявен и за празник на висшите православни богословски школи

Всичко от днес

От мрежата

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg
1

Как се променя зимата в България

sinoptik.bg
1

Февруари идва със сняг

sinoptik.bg

Георги Блажев: Първите ми пари са от бране на тикви

Edna.bg

Ким Кардашиян призна: не е влизала в супермаркет от 15 години

Edna.bg

Треньорът на Щутгарт: Стана луд мач с Йънг Бойс

Gong.bg

Невероятна история: "Малката Серина" от филма с Уил Смит е на полуфинал в Мелбърн

Gong.bg

„По следите”: Успяха ли хората, „ужилени” при мащабна схема, да си върнат имотите или парите

Nova.bg

Обявиха за международно издирване шофьора на камиона от катастрофата с две жертви в Ловешко

Nova.bg