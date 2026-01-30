Еврото вече е част от ежедневието, а адаптацията към него е лесно с Visa

С лед въвеждането на еврото много от навиците ни постепенно се променят – от начина, по който възприемаме цените, до начина, по който плащаме. Първите седмици показват ясна тенденция: все повече хора избират плащането с карта, а все повече търговци търсят начини да направят разплащанията по-бързи и по-удобни.

По-малко сметки, повече удобство за потребителите

В условията на нова валута объркването около рестото и преизчисляването на суми е напълно естествено. Именно затова много потребители споделят, че картовите плащания им дават повече спокойствие – сумата на ПОС терминала е окончателна, а всяка трансакция се вижда веднага в мобилното банкиране.

Допълнително удобство е, че не се налага подмяна на карти – съществуващите Visa карти продължават да се използват със същия ПИН код, лимити и настройки, което улесни прехода.

Търговците залагат все повече на дигитални плащания

От страна на бизнеса също се наблюдава ускорена промяна. За много търговци картовите плащания вече не са просто допълнение, а важна част от обслужването на клиентите.

Причините са практични:

обслужването става по-бързо;

намалява нуждата от работа с дребни суми в брой;

рискът от грешки при ресто е по-нисък;

счетоводната отчетност става по-лесна, тъй като всяка трансакция е проследима

няма риск от фалшиви пари.

Не е случайно, че през последните години все повече малки бизнеси започват да приемат картови плащания с подкрепата на програмата на Visa „България БезБрой“. Данните показват, че 84% от новите търговци, които са въвели картови плащания през 2024 г., са го направили именно рамките на програмата.

Постепенна промяна, а не рязък завой

Преходът към еврото не променя навиците за една нощ, но ясно ускорява процеси, които вече бяха започнали – повече дигитални разплащания, по-малко кеш и повече очаквания за удобство както от страна на клиентите, така и от страна на бизнеса.

По-скоро става дума за естествена адаптация, отколкото за принудителна промяна – хората търсят по-лесния начин да плащат, а търговците се стремят да отговорят на тези очаквания.