Самотата крие сериозни рискове за здравето

Р ъководителят на службата за обществено здраве в САЩ предупреди, че нарастващите нива на самота сред хората крият рискове за здравето, равностойни на пушенето на дузина цигари дневно, предаде Асошиейтед прес.

Близо половината от възрастните жители на САЩ твърдят, че са изпитвали самота, посочва д-р Вивек Мърти в доклад, публикуван от службата, която е част от администрацията на министерство на здравеопазването на САЩ.

„Вече знаем, че самотата е често срещано чувство, което много хора изпитват. Тя е като глада или като жаждата. Това е усещане, което тялото ни изпитва, когато нещо, от което се нуждаем за своето оцеляване, липсва“, каза Мърти в интервю за Асошиейтед прес.

How #loneliness Can Affect Your #health pic.twitter.com/viIvywmRSo