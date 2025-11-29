"Самолетът на Страшния съд" на САЩ изчезна по време на мистериозна мисия

А мериканският военноморски самолет, известен като "самолета на Страшния съд", изчезна след началото на мистериозна трансантлантическа мисия. Boeing E-6B Mercury е наблюдаван за последно, когато самолетът е пресичал Атлантическия океан източно от Virginia Beach. Това сочат публични системи за проследяване на полети, пише Daily Mail .

Един от едва 16 специализирани "самолети на Страшния съд", Mercury служи като команден и контролен център за Стратегическото командване на САЩ, военния министър и президента. Самолетът може също така да предава заповеди за извършване на ядрени удари, ако се налага.

Данните за полета показват, че машината е излетяла от Naval Air Station Patuxent River, Мериленд, и е следвала обичайния маршрут на югоизток над залива Chesapeake, преминавайки край военноморската база Norfolk, преди да се отправи към открито море. На около 96 км източно от Virginia Capes, публичният му транспондер е спрял да предава сигнал, което е нормална практика по време на чувствителни операции.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

U.S. Navy Boeing E-6B Mercury “doomsday plane” was last seen crossing the Atlantic east of Virginia Beach earlier this morning crossing the Atlantic before going dark transponders off on a mysterious mission or operation.., pic.twitter.com/BV1Ow1gqyy — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) November 28, 2025

След като достигне океана, Mercury обикновено влиза в класифицирани предупредителни зони, спуска многокилометрово антеннно въже и лети по кръгови маршрути в продължение на четири до осем часа, докато изпраща сигурни тестови съобщения до подводници и наземни станции. Изключването на транспондера по време на тези операции води до съобщения от проследяващите системи, че самолетът е „изчезнал от радарите“.

Самолетът, опериращ с позивната AFD FE2, е следвал познат маршрут, използван за мисии TACAMO (Take Charge and Move Out), които поддържат връзка на стратегическите сили на САЩ, включително подводници с балистични ракети, с националните командни органи дори по време на ядрен конфликт. Полетът се е случил само един ден след Деня на благодарността, период, в който стратегическите сили на САЩ традиционно намаляват операциите си, преди бързо да се върнат към пълна готовност.

Флотът от „самолети на Страшния съд“ е част от операцията Looking Glass, официално известна като Airborne Command Post, която осигурява комуникация с американските ядрени сили, ако наземните командни центрове бъдат унищожени. Според ескадрилата, мисията на самолета е да позволи на президента и на военния министър директно да координират действията на подводници, бомбардировачи и ракетни шахти в случай на ядрена война.

Boeing е построила флота на ВМС между 1989 и 1992 г. „Самолетите TACAMO подкрепят подводния флот с балистични ракети на ВМС, като осигуряват жизненоважна връзка между националните командни органи и силите“, се посочва в описанието на Boeing. „Самолетите TACAMO E-6B са оборудвани с двойни въжени антени, които служат като предавател и антена, предавайки в спектъра на много ниските честоти.“

Mercury е конструиран да издържа на всякакви големи електромагнитни импулси, генерирани при ядрена катастрофа. Той разчита на по-стара аналогова технология, вместо на цифрова, която би била унищожена от импулса.

Последното наблюдение на самолета преди изчезването бе през март, когато радарът за полети проследи Mercury, излитащ от Tinker Air Force Base около 9:00 ч. ET и прелитащ над района на Omaha, където се намира Offutt Air Base. Offutt е ядрена база за командване, контрол и комуникация, която поддържа националното ръководство и военните сили. Flight tracker AirNav Radar засне пътя на самолета, докато той кръжеше и преплиташе маршрути в небето над Небраска.

Радарът е заснел още три самолета Mercury в небето в понеделник. Един от тях е извършил по-кратък полет, кръжейки край Tulsa и се е върнал в базата един час по-късно. Друг е летял на юг към Dallas, а последният Mercury е бил наблюдаван при излитане от Мериленд. Този полет също е продължил не повече от час. Целите на тези пет полета на Mercury остават неизвестни.