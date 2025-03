"Самолетът на Деня на Страшния съд" беше забелязан над Средния Запад в САЩ

Американският „самолет на Страшния съд“ беше забелязан да лети над Средния Запад на САЩ, като излетя от Оклахома, кръжа над Небраска и Айова и след това се завърна за кацане в щата Sooner. Според данни от програмата за проследяване на полети AirNav, Boeing E-6B Mercury е прелетял над ядрената командна база на Въздушните сили Offutt.

По време на Студената война, когато ядрен конфликт изглеждаше напълно възможен сценарий, както САЩ, така и Съветският съюз разработиха самолети „Страшния съд“. Те бяха създадени като въздушни командни центрове, от които лидерите на суперсилите могат да издават заповеди в случай на ядрена атака.

US Nuclear "Doomsday" Plane Seen Flying Over The Midwest In 7 Hour Flighthttps://t.co/UkcXv0fxfI — IFLScience (@IFLScience) March 11, 2025

Тези самолети са проектирани да оцелеят при ядрен взрив и електромагнитен импулс, като същевременно поддържат връзка между военните командвания и световните лидери чрез сателитна комуникация. Самолетът „Страшния съд“, излетял на 10 март, е Boeing E-6B Mercury – машина, способна да изстрелва междуконтинентални балистични ракети Minuteman.

„E-6B Mercury е комуникационно реле и стратегически въздушен команден пункт. Той осигурява устойчиво, надеждно и издръжливо въздушно ядрено командване, контрол и комуникации (NC3) за президента, министъра на отбраната и Стратегическото командване на САЩ“, обяснява Командването на военновъздушните системи на САЩ.

„E-6B изпълнява двойна мисия – TACAMO (Take Charge and Move Out – „Поемете контрола и се отдалечете“) и Looking Glass, която позволява изстрелването на базираните на сушата междуконтинентални балистични ракети на САЩ чрез система за управление на изстрелванията от въздуха (ALCS). Военноморските сили приеха първия самолет E-6B през декември 1997 г., а през октомври 1998 г. той официално встъпи в двойнствената си оперативна роля.“

Самолетът може да се дозарежда с гориво във въздуха, което му позволява да остане в полет до 72 часа.

Макар името и предназначението му да изглеждат зловещи, ядрените оръжия остават ключова тема за глобалната сигурност, а САЩ редовно провеждат учения с тези самолети. През 2020 г., докато президентът Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп бяха болни от COVID-19, самолети „Страшния съд“ бяха забелязани да патрулират и по двата бряга на САЩ.

US Navy's 'Doomsday plane' spotted circling Midwest nuclear command base https://t.co/UOWTJ5C4s8 — Daily Mail US (@DailyMail) March 10, 2025

„Мога да потвърдя, че тези полети са били предварително планирани мисии“, заяви говорителят на Стратегическото командване на САЩ Карън Сингър в изявление, цитирано от Forbes по това време. „Съвпадението с изявлението на президента е напълно случайно.“

Макар САЩ да не са разкрили конкретната цел на последните мисии, през същата седмица бяха забелязани още три самолета Mercury. Един от тях летя в близост до Тълса, а друг достигна до Бонам, Тексас, преди да се върне в Оклахома.