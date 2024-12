Президентът на Азербайджан: Самолетът, който се разби в Казахстан, е бил обстрелван от руска територия

П резидентът на Азербайджан Илхам Алиев днес заяви, че пътническият самолет Азербайджанските авиолинии, който се разби на 25 декември край град Актау в Казахстан, е бил повреден при стрелба, произведена от територията на Русия, предаде Ройтерс.

Алиев изрази съжаление, че "някои кръгове" в Русия са се опитали да прикрият истината за катастрофата, при която загинаха 38 души. По думите му тези кръгове разпространяват лъжливи версии за причината за трагедията.

Azerbaijan’s President has officially accused Russia of shooting down Azerbaijan Airlines Flight 8243.



President Aliyev issued 3 demands towards Russia:



- An official apology.



- Russian admission of guilt.



- Criminal charges for those responsible, along with compensation.