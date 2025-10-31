Свят

Самолет кацна аварийно в САЩ, има ранени

Полет на "Джетблу Еъруейс", летящ от Канкун, Мексико, за Ню Джърси, беше отклонен към Тампа

31 октомври 2025, 09:56
Самолет кацна аварийно в САЩ, има ранени
Източник: БТА

П олет на "Джетблу Еъруейс", летящ от Канкун, Мексико, за Ню Джърси, беше отклонен към Тампа, след като възникнал проблем с управлението на самолета доведе до наранявания на няколко пътници, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявления на Федералната агенция по гражданска авиация (FAA) и авиокомпанията.

Полет 1230 на "Джетблу", изпълняван със самолет "Еърбъс A320", излетя от международното летище в Канкун и се отправи към летище "Нюарк Либърти" в Ню Джърси, но около 14:19 ч. местно време се приземи в Тампа, Флорида. FAA разследва инцидента.

"Джетблу" съобщи, че самолетът е претърпял спад във височината и "полетът е бил посрещнат от медицински екип, който е прегледал пътниците и членовете на екипажа, а онези, които са имали нужда от допълнителна грижа, са откарани в местна болница".

Авиокомпанията не уточни веднага колко души са пострадали. Самолетът е изваден от експлоатация за проверка, а "Джетблу" ще проведе пълно разследване, за да установи причината за инцидента.

"Безопасността на нашите клиенти и екипаж винаги е наш първи приоритет и ще работим, за да подкрепим засегнатите", заявиха от "Джетблу".

Източник: БТА/Валерия Динкова    
Джетблу Отклонен полет Наранени пътници Проблем със самолет Разследване на инцидент FAA Аварийно кацане Еърбъс A320 Медицинска помощ Безопасност на полетите
Последвайте ни

По темата

Зверски пребит погрешка: Вече година 21-годишен младеж чака справедливост

Зверски пребит погрешка: Вече година 21-годишен младеж чака справедливост

Адска турбуленция - видео показва как ловците на урагани преминават през окото на бурята „Мелиса“

Адска турбуленция - видео показва как ловците на урагани преминават през окото на бурята „Мелиса“

Борисов за Бюджет 2026: Движим се по инерцията, зададена в

Борисов за Бюджет 2026: Движим се по инерцията, зададена в "сглобката"

Шокиращи нови подробности около смъртта на басиста на Limp Bizkit

Шокиращи нови подробности около смъртта на басиста на Limp Bizkit

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

dogsandcats.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 1 ден
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 1 ден
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 1 ден
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъжът мълчи, защото не иска да се кара. Жената се кара, защото мъжът мълчи.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Отличниците на България": 50 ученици получиха награди от кампанията

"Отличниците на България": 50 ученици получиха награди от кампанията

България Преди 22 минути

,

Китай и Канада започнаха първите официални преговори от 2017 г.

Свят Преди 25 минути

Канада и Китай са силно засегнати от глобалната търговска атака на Тръмп

<p>Йотова за бюджета: Референдумът за еврото ни беше необходим</p>

Илияна Йотова за бюджета: Референдумът за еврото ни беше необходим

България Преди 43 минути

Вчера Фискалният съвет призна, че цифрите са били манипулирани, когато сме поискали конвергентните доклади, дефицитът ни е много по-сериозен от представениям, заяви вицепрезидентът

„Френският бюлетин на Либърти, Канзас Ивнинг Сън“

Вълнуващи истории правят своя дебют по KINO NOVA през ноември

Любопитно Преди 50 минути

Ново приключение очаква зрителите на филмовия канал всеки понеделник и вторник

„Моят зелен град“: 60 дървета в столицата за 60 години Кока-Кола в България

„Моят зелен град“: 60 дървета в столицата за 60 години Кока-Кола в България

Любопитно Преди 1 час

Инициативата „Моят зелен град“ ще продължи със залесителни акции в Пловдив и Бургас

Забранената ракета 9М729 в Украйна: Русия изпраща ядрено предупреждение към Запада

Забранената ракета 9М729 в Украйна: Русия изпраща ядрено предупреждение към Запада

Свят Преди 1 час

Според Киев използването на тази ракета от Русия е довело това САЩ да напуснат договор за ядрени оръжия

Шофьор избяга от катастрофа, помете светофар и се заби челно в дърво в Пловдив

Шофьор избяга от катастрофа, помете светофар и се заби челно в дърво в Пловдив

България Преди 1 час

Благодарение на ранния час не е имало пешеходци в района на двата пътни инцидента

.

САЩ намаляват приема на бежанци, с предимство са белите южноафриканци

Свят Преди 1 час

Тръмп вече издаде указ на 7 февруари, в който твърди, че африканерите са лишени от земите им и са преследвани, като им е предоставен бежански статут.

<p>&bdquo;Уолтопия&ldquo; стана жертва на кибератака</p>

Най-големият център за катерене у нас стана жертва на кибератака

България Преди 1 час

Собственикът обяви 50 000 лева за залавянето на виновните

Израел е идентифицирал телата на заложниците, предадени от "Хамас" по-рано

Израел е идентифицирал телата на заложниците, предадени от "Хамас" по-рано

Свят Преди 1 час

Имената на заложниците са Амирам Купер и Сахар Барух

Окончателно: САЩ отмениха срещата между Тръмп и Путин в Будапеща

Окончателно: САЩ отмениха срещата между Тръмп и Путин в Будапеща

Свят Преди 1 час

Решението е било взето след напрегнат разговор между висшите дипломати на двете страни

С над 40 глоби и двукратно отнемана книжка: Шофьор дрифтира пред полицаи в Сливен (ВИДЕО)

С над 40 глоби и двукратно отнемана книжка: Шофьор дрифтира пред полицаи в Сливен (ВИДЕО)

България Преди 2 часа

Той избягал, но бил догонен от униформените и задържан

Въвеждат доброволна военна служба за жени в Гърция

Въвеждат доброволна военна служба за жени в Гърция

Свят Преди 2 часа

Това обяви министърът на отбраната Никос Дендиас

От "Величие" отговориха на МЕЧ: Всички разходи по кампании и субсидии са отчетени

От "Величие" отговориха на МЕЧ: Всички разходи по кампании и субсидии са отчетени

България Преди 2 часа

Радостин Василев обвини депутати и председателя на „Величие“ в нарушения, свързани с документни престъпления с източване на държавен ресурс

Пийт Хегсет: САЩ не търсят конфликт, ще продължат твърдо да защитават интересите си

Пийт Хегсет: САЩ не търсят конфликт, ще продължат твърдо да защитават интересите си

Свят Преди 2 часа

Американският министър на отбраната се срещна с китайския си колега Дун Цзюн

Безводието в Плевен: Кризисният щаб заседава заедно с протестиращи

Безводието в Плевен: Кризисният щаб заседава заедно с протестиращи

България Преди 2 часа

Областният управител обясни, че към момента има нормално водоподаване и валежите са спомогнали за това, но водният режим остава

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
1

Подхранват лешояди по европроект

sinoptik.bg
1

До 25 градуса в първите дни на ноември

sinoptik.bg

Забавен ТЕСТ: Избери и разбери каква вещица си ти!

Edna.bg

Някои хора не си отиват – просто спират да чакат

Edna.bg

Барселона задържа талант, искан от ПСЖ

Gong.bg

Капитаните на Локомотив и Ботев на крака при кмета на Пловдив

Gong.bg

Жената, дала близо 250 000 лв. на „ало” измамници: Носих парите на пет курса до Румъния

Nova.bg

Гласът зад бурката: Разказ на жена, избягала от режима на талибаните в Афганистан, за да диша свободно

Nova.bg