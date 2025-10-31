Самолет кацна аварийно в САЩ, има ранени

П олет на "Джетблу Еъруейс", летящ от Канкун, Мексико, за Ню Джърси, беше отклонен към Тампа, след като възникнал проблем с управлението на самолета доведе до наранявания на няколко пътници, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявления на Федералната агенция по гражданска авиация (FAA) и авиокомпанията.

Полет 1230 на "Джетблу", изпълняван със самолет "Еърбъс A320", излетя от международното летище в Канкун и се отправи към летище "Нюарк Либърти" в Ню Джърси, но около 14:19 ч. местно време се приземи в Тампа, Флорида. FAA разследва инцидента.

"Джетблу" съобщи, че самолетът е претърпял спад във височината и "полетът е бил посрещнат от медицински екип, който е прегледал пътниците и членовете на екипажа, а онези, които са имали нужда от допълнителна грижа, са откарани в местна болница".

Авиокомпанията не уточни веднага колко души са пострадали. Самолетът е изваден от експлоатация за проверка, а "Джетблу" ще проведе пълно разследване, за да установи причината за инцидента.

"Безопасността на нашите клиенти и екипаж винаги е наш първи приоритет и ще работим, за да подкрепим засегнатите", заявиха от "Джетблу".