Самолет кацна аварийно в Румъния заради интоксикация на пътници с дим

Самолетът е кацнал безопасно в 18:14 ч., а на борда се е качил медицински екип и екип на румънската служба за спешна помощ SMURD

10 октомври 2025, 07:32
Самолет кацна аварийно в Румъния заради интоксикация на пътници с дим
Източник: iStock/GettyImages

С амолет на авиокомпанията Бритиш Еъруейз, летящ от Истанбул за Лондон, кацна днес на международното летище „Хенри Коанда“ в Букурещ, след като четирима пътници получиха интоксикация от вдишване на дим, съобщава телевизия „Диджи 24“.

„Самолет на авиокомпанията Бритиш Еъруейз, извършващ полет по маршрут Истанбул-Лондон, поиска днес в 17:50 ч. спешно кацане на летище „Хенри Коанда“,

тъй като четирима пътници са се оплакали от медицински проблеми. По първоначални информации изглежда, че съответните пътници са получили интоксикация с дим“, съобщи Националната компания на летищата – Букурещ.

Цитираният източник посочва, че самолетът е кацнал безопасно в 18:14 ч., а на борда се е качил медицински екип и екип на румънската служба за спешна помощ SMURD.

В самолета тип Airbus A320 са пътували 142 пътници.

До момента властите не са уточнили откъде е дошъл димът и какво точно се е случило, отбелязва телевизията. 

Източник: БТА/Ваня Накова    
