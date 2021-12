Самоделна бомба избухна в руска православна гимназия

О семнайсетгодишен бивш ученик от руско православно училище се самовзриви днес в сградата на манастирското средно учебно заведение. Извършителят бе ранен; пострадал е най-малко още един тийнейджър, съобщи полицията, цитирана от Франс прес и руски агенции, предаде БТА.

Атентаторът, използвал самоделно взривно устройство, е починал от загуба на кръв,

информира ТАСС, като се позова на източник от органите на реда. Според правохранителните органи, атентатът е станал в православната класическа гимназия в съседство с женския манастир Введенски Владични в град Серпухов край Москва.

