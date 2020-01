НАТО: Иран никога не трябва да има ядрено оръжие

Ш ефът на НАТО Йенс Столтенберг предупреди, че Иран трябва да избягва "по-нататъшно насилие и провокации", след като алиансът проведе спешни преговори за нарастващата криза в Близкия изток.

"На днешната ни среща съюзниците призоваха за сдържаност и деескалация. Новият конфликт не би бил в интерес на никого, така че Иран трябва да се въздържа от по-нататъшно насилие и провокации", каза Столтенберг по повод повишеното напрежение след убийството от САЩ на ирански генерал в Ирак.

По-рано през деня президентът на САЩ Доналд Тръмп туитна, че Иран никога няма да получи достъп до ядрено оръжие.

Генералният секретар на блока Йенс Столтенберг заяви, че всички държави-членки са се съгласили Иран никога да не се сдобива с ядрено оръжие.

Убийството на Солеймани подтикна иранския президент Хасан Рухани да предупреди, че Техеран ще отмъсти за това, което според него е „ужасно престъпление“. Багдад осъди нападението като нарушение на суверенитета на Ирак, като националният парламент гласува за експулсиране на чуждите войски от страната.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп от своя страна заплаши Ирак със "санкции, каквито никога не са виждали досега", заявявайки, че американските войски няма да напуснат страната, освен ако на Америка не бъде върната нейната "изключително скъпа авиобаза", разположена там.

Iran cannot have Nuclear Weapons! Under the terrible Obama plan, they would have been on their way to Nuclear in a short number of years, and existing verification is not acceptable. We are putting major additional Sanctions on Iran on Monday. I look forward to the day that.....