"По-лесно е да се стреля с пистолет": Руските училища отново провеждат военно обучение

В руските училища отново се провежда военно обучение след нахлуването на Русия в Украйна, предаде Ройтерс. То стана част от учебната програма за първи път в пост-съветската епоха, след като беше отпаднало от нея.

В южния град Владикавказ този месец тийнейджъри в камуфлажни униформи се редуваха да стрелят с оръжия и се упражняваха в оказване на първа помощ под наблюдението на инструктори.

"По-лесно е да се стреля с пистолет. А с автомат е по-трудно да се прицелиш", каза 14-годишният Давид, слабичко момче с черна коса и очила. Той смята, че тренировките с огнестрелно оръжие "ще улеснят живота му" в бъдеще.

LMAO, you morons dont know anything about what you are talking about. Who do you think Russia is? You want kids? Here is Neo Nazi Vadim Bakin runnin youth military training, should we start bombing Moscow?. Whats your point. You people push nonsense making excuses for tyrants pic.twitter.com/ZJzXwR8qbu