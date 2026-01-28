Свят

Русия внася десетки хиляди индийци: Какво се крие зад това?

Русия иска да привлече десетки хиляди трудови мигранти от Индия още тази година

28 януари 2026, 06:56
Русия внася десетки хиляди индийци: Какво се крие зад това?
Източник: БТА

Р усия иска да привлече десетки хиляди трудови мигранти от Индия още тази година. Така Москва се опитва да преодолее дефицита на работна ръка, съобщава Deutsche Welle.

Защо точно индийци и какви са кадрите, които се вербуват за работа?

През 2026 година в Русия ще дойдат на работа десетки хиляди граждани на Индия, заяви представителят на президента в областта на устойчивото развитие Борис Титов. При това по официални данни в края на 2025 г. в Русия вече са работили между 70 000 и 80 000 индийци.

В нов импулс трябва да се превърне едно споразумение за мобилност на работната сила, подписано между Индия и Русия през декември 2025 година. То предвижда да пристигнат близо 72 000 граждани на Индия в Русия през 2026 година.

"Индия има нужда да изнася безработица"

По информация на ДВ се наблюдава ръст на пристигащите в Русия индийци: от 32 000 в първото тримесечие на миналата година, на 36 000 през второто, а през третото – вече 63 000.

Вербуването на индийски работници се извършва чрез различни агенции, а заплатите на нискоквалифицираните сред тях се движат между 475 и 950 евро месечно – много повече, отколкото биха могли да спечелят в родината си. Поради това условията в Русия изглеждат привлекателни за индийците. В Санкт Петербург например са дошли да търсят работа около 3000 индийски граждани, привлечени от заплати от около хиляда евро, безплатното жилище, както и осигурените курсове по руски.

Както казва пред ДВ индийски дипломат, пожелал анонимност, този договор е привлекателен и за Индия: "Русия има нужда от работници, а Индия има нужда да изнася безработица".

Вместо на работа - на фронта

По думите на индийския дипломат споразумението е необходимо за легализиране на миграцията на индийците в Русия, която доскоро е преминавала „неформално и хаотично“. Именно това ги е правило уязвими за мошенически схеми, при които чрез измама са били принуждавани да подписват договори с армията и да заминават на фронта в Украйна.

По официални данни от Индия от началото на войната на Русия срещу Украйна 126 индийци са подписали договори с руската армия, загиналите са най-малко 12. Индийският премиер Нарендра Моди е повдигал още през 2024 година пред Владимир Путин въпроса за демобилизация на индийците, които вече са подписали договори с руската армия, както и за недопускането на нови вербовки. Но времето ще покаже как ще се реализира това на практика.

Дали индийците ще се впишат в руската икономика?

Икономистът Игор Липсиц изтъква, че един от ключовите проблеми, с които ще се сблъскат повечето индийци в Русия, е езиковата бариера: „Индийците не знаят руски, а голямата част от руските граждани не говорят английски. При това положение индийските работници ще могат да бъдат използвани само за най-примитивен труд – да донесат, да отнесат, да приберат, да почистят снега.“

Освен това възможностите за интеграция са ограничени от културните различия. „Мисля, че се залага на Индия, за да се намали притокът на мюсюлмани от централноазиатските републики. Но хората от друга култура така или иначе носят със себе си собствени рискове и конфликти“, отбелязва икономистът Андрей Яковлев.

Ако по улиците на Санкт Петербург са се появили индийски чистачи и портиери, това е повече демонстрация на намерения, отколкото решение на проблемите. „Основният недостиг е на компетентни хора“, подчертава Яковлев. Липсиц е съгласен и казва: „Това е един вид пробна акция - опит да се разбере дали тези хора ще се впишат в руската икономика“.

Защо Русия залага на Индия

Липсиц посочва пред ДВ, че в момента гражданите от Централна Азия, търсени доскоро интензивно от Русия, се търсят и на други трудови пазари – във Великобритания и Южна Европа. „В резултат мигрантите искат по-високо заплащане, а за руския работодател това става по-неизгодно.“

Изборът на Индия като алтернатива не е случаен. Русия вероятно ще плаща на индийците в рупии, взети от продажбата на нефт, предполага експертът по Русия Раджан Кумар от Делхи. Общият стокообмен между Индия и Русия е около 70 милиарда долара, но Русия купува от Индия стоки само за пет милиарда - тоест Русия има излишък от рупии, които не могат да бъдат похарчени по смислен начин вътре в страната, обяснява експертът.

От дефицит на кадри в Русия - към масови уволнения?

Официалните данни сочат, че през 2024 година в Русия не са достигали 2,2 милиона работници – в промишлеността, строителството, логистиката, медицината, търговията и IT. Андрей Яковлев смята, че кадровият глад е бил предизвикан не само от войната, мобилизацията и емиграцията. „Според мен привличането на индийски работници е реакция на Кремъл на дълбоките демографски тенденции. Войната, мобилизацията и емиграцията са изиграли роля, но те само засилиха по-дългосрочния проблем – постоянното намаляване на населението.“

Експертът допълва, че всички оценки до момента са били правени за икономика, която е била в състояние на прегряване. „Сега ситуацията се променя – започва спад, предприятията минават на непълна работна седмица, а тази година са напълно възможни масови уволнения.“

Индийски експерти също се отнасят предпазливо към руската инициатива. Професорката по обществени финанси и политика в Ню Делхи Лекха Чакраборти предупреждава, че търсенето на работна сила в Русия е изкривено от войната и е нестабилно. „Постконфликтната нормализация или ескалация могат бързо да съкратят заплатите, да доведат до уволнения и да поставят мигрантите в трудно положение заради проблеми по репатрирането или ограничени гаранции“, заявява тя.

Източник: Deutsche Welle    
Русия недостиг на работна ръка Индийски трудови мигранти Споразумение Русия Индия Трудова мобилност Вербуване в армията Война в Украйна Руска икономика Демографски проблеми Заплати и условия Културни различия
Последвайте ни

По темата

Слънчево, но за кратко - валежи и сняг идват от четвъртък

Слънчево, но за кратко - валежи и сняг идват от четвъртък

Чудото Весна Вулович: Стюардесата, която оцеля след падане от 10 000 метра без парашут

Чудото Весна Вулович: Стюардесата, която оцеля след падане от 10 000 метра без парашут

В търсене на служебен премиер: Йотова се среща с ръководството на БНБ

В търсене на служебен премиер: Йотова се среща с ръководството на БНБ

Първи официален доклад: Двама агенти са стреляли по Алекс Прити в Минеаполис

Първи официален доклад: Двама агенти са стреляли по Алекс Прити в Минеаполис

Как да получите пенсия и обезщетение, ако работите в Гърция

Как да получите пенсия и обезщетение, ако работите в Гърция

pariteni.bg
5 породи котки, които обичат зимата

5 породи котки, които обичат зимата

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 2 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 2 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 2 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

За първи път от 2021 г. насам: Курсът на еврото се повиши до 1,20 долара

За първи път от 2021 г. насам: Курсът на еврото се повиши до 1,20 долара

Пари Преди 30 минути

Единната европейска валута исторически се търгуваше средно под 1,20 долара за едно евро от създаването ѝ през 1999 г.

<p>Започва делото срещу Иван Портних за измама с еврофондове</p>

Делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних влиза в Софийския градски съд

България Преди 52 минути

То е по обвинителен акт на Европейската прокуратура

Тръмп: На преговорите за Украйна се случват много хубави неща

Тръмп: На преговорите за Украйна се случват много хубави неща

Свят Преди 9 часа

Тръмп даде тази оптимистична оценка пред репортери на излизане от Белия дом

Гаджев от ГЕРБ обяви, че ратификацията на Съвета за мир трябва да мине през КС

Гаджев от ГЕРБ обяви, че ратификацията на Съвета за мир трябва да мине през КС

България Преди 9 часа

Oт ПП-ДБ подготвят искането и търсят подкрепа от другите партии

Полицията във Варна издирва заподозрян в убийство

Полицията във Варна издирва заподозрян в убийство

България Преди 9 часа

Тежкото престъпление е извършено на 26 януари

Куче нахапа жестоко млада жена в Казанлък

Куче нахапа жестоко млада жена в Казанлък

България Преди 9 часа

Тя е с множество ухапвания по различни части на тялото

Румен Радев: Еврозоната не може да бъде стратегическа цел

Румен Радев: Еврозоната не може да бъде стратегическа цел

България Преди 10 часа

Според него дневният ред се определя все повече от САЩ, Китай и Русия

Ескалация: САЩ обявиха мащабно военно учение в Близкия изток

Ескалация: САЩ обявиха мащабно военно учение в Близкия изток

Свят Преди 11 часа

Не бяха оповестени нито конкретни дати, нито точното място на провеждане на учението

Осъдиха турски шофьор на автобус, причинил катастрофа с четирима загинали

Осъдиха турски шофьор на автобус, причинил катастрофа с четирима загинали

България Преди 11 часа

Присъдата на Окръжен съд – Велико Търново не е влязла в сила и ще бъде протестирана

Съюзник на Тръмп положи клетва като президент на Хондурас

Съюзник на Тръмп положи клетва като президент на Хондурас

Свят Преди 12 часа

Победата на Асфура осигурява на Тръмп още един съюзник в Латинска Америка

Барети и полиция обсадиха дома на Христо Върбанов в Костинброд

Барети и полиция обсадиха дома на Христо Върбанов в Костинброд

България Преди 12 часа

Известният с прякора Ицо Папата е заподозрян в измами и отвличане

Протест в София срещу участието на България в Съвета за мир

Протест в София срещу участието на България в Съвета за мир

България Преди 13 часа

Част от протестиращите са входирали отворено писмо в деловодството на парламента

Тежка катастрофа взе жертва край Враца

Тежка катастрофа взе жертва край Враца

България Преди 13 часа

Заради тежкия инцидент се образува колона от тирове

България отговори на новата атака от РС Македония

България отговори на новата атака от РС Македония

България Преди 13 часа

МВнР: Не за първи път официално Скопие отправя подобни мъгляви и манипулативни твърдения

ICE ще охранява на Зимните олимпийски игри в Италия

ICE ще охранява на Зимните олимпийски игри в Италия

Свят Преди 13 часа

Това предизвика тревога в различни среди в Италия

Присъда от 19 години затвор за мъжа, убил момиче в Луковит

Присъда от 19 години затвор за мъжа, убил момиче в Луковит

България Преди 14 часа

Наказанието следва да се изтърпи при условията на строг режим

Всичко от днес

От мрежата

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg
1

Първи щъркел на лечение в Спасителния център

sinoptik.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 28 януари, сряда

Edna.bg

Тортиля с телешка кайма

Edna.bg

ПАОК: Ще се погрижим бързо ранените да се върнат по домовете си

Gong.bg

Рибакина с грандиозен удар в Мелбърн, Швьонтек е аут

Gong.bg

Да се родиш в сиво и да започнеш да чуваш цветовете: Историята на човека киборг - Нийл Харбисън

Nova.bg

Търси се служебен премиер: Ръководството на БНБ на консултации при президента

Nova.bg