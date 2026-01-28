Свят

Бурята "Джоузеф" взе жертва, предизвика наводнения и свлачища в Испания

Сред най-сериозните инциденти е верижна катастрофа с участието на 14 превозни средства на магистрала АП-9

28 януари 2026, 10:04
Бурята "Джоузеф" взе жертва, предизвика наводнения и свлачища в Испания
Източник: iStock/Getty Images

Б урята "Джоузеф" причини смъртта на жена в Малага вчера и доведе до множество инциденти, наводнения, свлачища и евакуация в Галисия, Андалусия и Кастилия и Леон. Очаква се днес бурята да се засили, съобщава испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Испанската метеорологична агенция предупреди за сериозното въздействие на бурята, включително силна морска стихия в Галисия и Кантабрийско море с вълни до шест метра височина, съпроводени от силни ветрове, както и обилни валежи от дъжд и сняг в други части на страната.

В Галисия са регистрирани най-малко 800 инцидента, свързани с дъжда и вятъра, сред които наводнения, свлачища и паднали клони и камъни по пътищата, довели до серия от пътнотранспортни произшествия.

Сред най-сериозните инциденти е верижна катастрофа с участието на 14 превозни средства на магистрала АП-9. Освен пострадали, инцидентът доведе и до пълно прекъсване на основния сухопътен достъп до Сантяго де Компостела.

Проливни дъждове засегнаха вътрешността на провинция Понтеведра. В някои общини бяха отчетени валежи от над 150 литра на квадратен метър.

Представители на регионалното правителство в Галисия отново призоваха за повишено внимание и стриктно следене на метеорологичните прогнози през следващите дни.

Ситуацията остава сериозна и в Андалусия. В района са регистрирани 366 инцидента. Най-тежкият случай е смъртта на жена в Малага, след като палмово дърво падна върху нея. 

В Химена де ла Фронтера, провинция Кадис, 11 души бяха евакуирани превантивно поради преливането на река. Всички морски маршрути в Гибралтарския проток бяха затворени.

Въздействието на бурята се усеща и в други части на страната. В Кастилия и Леон се срутиха две сгради - едната полуизоставена, а другата необитаема. Няма данни за пострадали. 

В Кантабрийските планини, както и районът Санабрия в Самора, се очаква силен снеговалеж. В Авила и Сеговия има предупреждение за снеготопене, а в южната част на провинция Саламанка - за интензивни валежи от дъжд.

Всички предупреждения са с жълт код, с изключение на южната част на провинция Авила, където е обявен оранжев код с очаквани до 80 литра дъжд на квадратен метър за 12 часа.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Буря Джоузеф Испания Метеорологични предупреждения Наводнения Свлачища Силни ветрове Обилни валежи Пътнотранспортни произшествия Евакуация Смъртен случай
