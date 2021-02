Руски съд осъди на 3,5 г. затвор Алексей Навални

Р уски съд осъди критика на Кремъл Алексей Навални на три и половина години затвор, след като постанови, че той е нарушил изискванията на условната си присъда. Съдът обаче добави, че от срока на присъдата ще бъде приспаднато времето, прекарано от него преди това под домашен арест, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Навални, един от най-големите критици на руския президент Владимир Путин, беше арестуван на руската граница на 17 януари, след като се завърна от Германия, където се възстановяваше от отравяне с бойно отровно вещество.

Като се приспадне времето, през което е бил под домашен арест, Навални ще бъде лишен от свобода за срок от две години и осем месеца, съобщи адвокатката му Олга Михайлова, цитирана от ТАСС. Тя добави, че решението ще бъде обжалвано.

От обкръжението на Навални призоваха привържениците му незабавно да протестират в центъра на Москва срещу решението на съда. Алексей Навални бе изпратен в изправителна колония за две години и половина. Събираме се в центъра на Москва незабавно, чакаме ви на Манежния площад, написа в "Туитър" неговата организация Фонд за борба с корупцията, предаде Франс прес.

Алексей Навални бе осъден условно през 2014 г. за присвояване на средства от руския филиал на френската компания "Ив Роше" чрез транспортна фирма, която е била собственост на него и брат му Олег.

Последваха реакции от световната общност

С днешното решение на Московския съд срещу Алексей Навални властите в Русия изпращат послание,

че правата на руснаците не са достатъчно защитени. Това се посочва в изявление на комисаря по човешките права към Съвета на Европа Дуня Миятович.

По нейните думи съдебното решение се отразява на целостта на европейската система за защита на човешките права. Миятович отбелязва, че Навални днес отново е лишен от свобода по обвинения, чиито основания бяха отхвърлени от Европейския съд по правата на човека.

Комисарят допълва, че днешното съдебно решение е в противоречие с международните задължения на Русия в областта на човешките права. Тя добавя, че Навални изобщо не е трябвало да бъде задържан, нито съден.

САЩ, Германия и Франция заклеймиха присъдата срещу Навални и призоваха за незабавното му освобождаване

САЩ, Германия и Франция разкритикуваха осъждането на руския опозиционер Алексей Навални на повече от две години затвор и призоваха за незабавното му освобождаване, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Повтаряме призива си към руското правителство да освободи незабавно и безусловно г-н Навални, както и стотиците други руски граждани, арестувани през последните седмици, за това че просто са си упражнили правата, в това число свободата на изразяване и на мирно събиране", каза в комюнике държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън.

"Днешната присъда срещу Алексей Навални е тежък удар по основополагащите свободи и правовата държава в Русия", реагира в "Туитър" германският външен министър Хайко Маас.

"Осъждането на Алексей Навални е неприемливо. Политическите разногласия не са престъпление. Призоваваме за незабавното му освобождаване. Спазването на човешките права като това на демократична свобода не подлежи на обсъждане", каза в "Туитър" френският президент Еманюел Макрон.

Екатерина Захариева определи в Туитър решението за затвор за Алексей Навални като неприемливо

Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева определи в Туитър решението да бъде изпратен в затвора Алексей Навални като напълно неприемливо.

The decision to jail @Navalny after having been treated abroad after poisoning attempt is utterly unacceptable. We call the decisions of #ECHR to be respected, the right of fair trial is a fundamental human right that is undeniable. pic.twitter.com/57n64aKbUn