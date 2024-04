Руски ракетен удар в Харков, срути се 240-метрова телевизионна кула

В олодимир Зеленски осъди руския ракетен удар, който разруши 240-метрова телевизионна кула в Харков, като част от целенасочения опит на Москва да направи града необитаем, съобщи TVP World.

В резултат на удара главната мачта на телевизионната кула се откъсна и се срути на земята в града, който вече е опустошен от седмици на ракетни нападения и нападения с дронове.

След среднощната атака срещу Одеса, има ранени, сред които и деца

Зеленски информира американския си колега Джо Байдън за въздушния удар.

Разположен само на 30 км от руската граница, Харков е уязвим за балистични ракети и други оръжия поради намаляващите възможности на Украйна за противовъздушна отбрана. Енергийните съоръжения в града претърпяха значителни щети, откакто Русия започна да нанася мащабни удари по енергийната система миналия месец.

▶️A 240-meter television tower in the Ukrainian city of Kharkiv broke in half and fell to the ground Monday after what local officials said was a Russian airstrike on television infrastructure.https://t.co/M0KMddNfb0 pic.twitter.com/UftQADVv5j — Voice of America (@VOANews) April 23, 2024

Областният управител Олех Синехубов съобщи за прекъсвания на цифровия телевизионен сигнал, но потвърди, че няма жертви, тъй като работниците са се укрили.

На кадри от последствията се вижда как срутената част от кулата лежи в близката гориста местност, а околните сгради са получили значителни щети от падащите отломки.

The top section of a giant television tower in Kharkiv has crashed to the ground after the structure was hit by a Russian missile, a Ukrainian official says. https://t.co/XY9ZIKDodC — WFFT FOX 55 Fort Wayne (@FOX55FortWayne) April 23, 2024

Службата за държавни специални комуникации заяви, че конструкцията на кулата е била частично повредена, вероятно от удар с крилата ракета Kh-59. В момента се полагат усилия за възстановяване на телевизионния сигнал, като жителите са посъветвани да използват алтернативни методи за достъп до информация.

Последната атака следва предишни нападения срещу телевизионната кула в Харков през март 2022 г., които доведоха до прекъсване на сигнала. Тъй като Москва засилва атаките си, а Украйна изпитва недостиг на противовъздушна отбрана, Харков и околностите му остават сред най-засегнатите райони.

President Volodymyr Zelenskyy has stated that #Moscow is purposefully trying to render #Ukraine's second-largest city uninhabitable, as evidenced by the Russian missile strike that split a 240-meter (787-foot) television tower in half in Kharkiv. pic.twitter.com/JYaKfdegCB — RTA English (@rtaenglish1) April 23, 2024

