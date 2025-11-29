Свят

Киев: Украинските сили все още се сражават в Купянск, градът не е паднал

Русия превзе Купянск още в първите седмици на инвазията през 2022 г., но по-късно същата година украинските войски си го върнаха

29 ноември 2025, 08:15
Източник: БТА

У краинските сили бранят позициите си и преследват диверсионните групи в североизточния град Купянск въпреки изявленията на Москва, че войските ѝ го контролират напълно, съобщи главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), цитиран от Ройтерс.

"Нашите войници продължават да предприемат както отбранителни, така и издирвателно-ударни действия", написа ген. Олександър Сирски в Телеграм, след като посети този участък от фронта, намиращ се в Харковска област. "Тези действия се предприемат ежедневно като част от комплексни мерки за стабилизиране на положението в Купянск. Правят впечатление мащабите на лъжите на руското ръководство за ситуацията в Купянск."

Русия превзе Купянск още в първите седмици на инвазията през 2022 г., но по-късно същата година украинските войски си го върнаха.

Сирски: Държим Покровск, няма обкръжение или блокада

Миналата седмица руският президент Владимир Путин каза, че градът отново е в ръцете на Москва, а в четвъртък, при посещение в Киргизстан в Средна Азия, той повтори, че градът е изцяло под руски контрол.

Сирски обаче отхвърли тези твърдения. 

По думите му украинските сили "удържат определени рубежи и усилват огневия натиск върху врага така, че да блокират пътищата му за снабдяване".

  • РУСКАТА АРМИЯ АТАКУВА И ПОКРОВСК

Силите на Москва контролират около една пета от територията на Украйна на фона на дипломатически совалки за постигане на мир. Сред усилията за уреждане на конфликта е и най-новият мирен план на САЩ, който сега включва и принос от европейските съюзници на Киев.

Наред с до голяма степен разрушения Купянск друга цел на руските сили е Покровск, важен транспортен възел пò на юг в Донецка област. 

В четвъртък Путин каза, че руските сили контролират 70% от Покровск, наричан в Русия със съветското си име Красноармейск.

ВСУ се укрепиха в Покровск, отблъснаха руски атаки

Вчера руското Министерство на отбраната съобщи, че войските му са превзели два от крайните квартали на града.

В четвъртък Сирски каза, че украинските войски блокират опитите на руските сили да предприемат нови нападения срещу Покровск и съседния Мирноград. Снощи във вечерната си сводка украинската армия съобщи, че руските сили са предприели 65 атаки в опит да пробият украинската отбрана в района.

Русия завоюва позиции и още пò на юг, в Запорожка област.

Според украинския военен блог "Дийпстейт" (DeepState ), който използва данни от открити източници, за да следи разположението на двете армии, украинските войски се опитват да създадат още една отбранителна линия в района на град Гуляйполе, за да противостоят на руските атаки.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
Купянск Покровск Украйна Русия Война в Украйна Олександър Сирски Военни действия Харковска област Донецка област Контрол над територии
