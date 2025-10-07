Руснаците напират към Купянск: какво се случва там

А ртилеристите от 15-а бригада на Националната гвардия на Украйна „Кара-Даг“ са сред частите, които се опитват да спрат руското настъпление към Купянск. Войниците имат на разположение една словашката артилерийска установка Zuzana 2, добре скрита с маскировка в гориста местност. Небето над позицията се охранява от въоръжен наряд, разказва в свой репортаж Deutsche Welle .

Направленията на руското настъпление

„Ставаме рано и си лягаме рано, защото денят е кратък“, казва командирът с позивна „Моряк”. Оръдието с калибър 155 милиметра използва осколочни снаряди. Те могат да поразяват жива сила в радиус от 50-100 метра. „Така спираме настъплението на противника и помагаме на нашата пехота. Ние също сме били в пехотата и знаем какво е, когато артилерията те прикрива“, казва военният.

Бригадата защитава фронтовата линия на север от Купянск. Във вече окупираното от руснаците село Кондрашовка руската армия се опитва да набира пехотинци за настъпление към града, казва заместник-командирът на звеното с позивна „Мажор“. Затова украинската артилерия атакува подстъпите към Купянск, за да попречи на руските части за стигнат до града.

Украинските позиции са атакувани от руснаците с безпилотни самолети

„Руснаците използват следната тактика - първо изпращат много на брой FPV-дронове, след което пускат в действие и такива с оптична връзка за управление, казва за ДВ друг военен с позивна „Трафка“. Екипът му в момента се опитва да спира руската пехота, която според наблюденията на командира е станала значително по-многобройна в района на Купянск. Освен това неговото поделение разрушава възможностите за преминаване на река Оскол, която разделя Купянск, така че руските части да не могат да прехвърлят техника от левия на десния бряг.

Реката се явява естествено препятствие за руснаците, напредващи към Купянск. За ДВ командирът на 15-а бригада „Кара-Даг“ Александър Букатар казва, че руснаците форсират реката с гумени лодки. За да не гребат с весла, те използват въжета, опънати между двата бряга, с които теглят лодките, обяснява той.

На малки групички руснаци се придвижват и по суша към селата, където частите се окрупняват и подготвят за нападение. Букатар посочва два фактора, които благоприятстват руското настъпление в този участък от фронта: дългата фронтова линия и недостигът на личен състав сред украинците. Командирът обаче не вярва, че руснаците ще успеят да превземат Купянск изцяло.

Купянск е важен за отбраната не само на Харковска област, но и на Донецка област, добавя Букатар. „Ако Купянск падне, фронтът ще се измести към Боровая. Това е проблем, защото след Боровая идва Донецкото направление, тоест ще се удължи фронтовата линия, която украинците ще трябва да защитават със същия личен състав“.

Руснаците в Купянск

От края на миналата седмица в Купянск не може нито да се влиза, нито да се излиза заради присъствието на руснаци, които украинските военни се опитват да изтласкат. Евакуационните групи вече не могат да влязат там. Но жители на Купянск, уплашени от появата на руснаците, сами напускат града.

Сред тях е и 75-годишната Валентина, която е решила да се евакуира, след като в двора ѝ нахлули двама руски военни, единият от които размахал под носа ѝ граната. Искали да знаят къде в града са другите руснаци, а после се поинтересували и къде се крият украинските военни. „Беше видно, че този руснак е добре почерпен“, казва жената.

Валентина обяснява, че през последните четири месеца в града не работят телефоните и няма ток, вода и газ. Магазините също не работят. „Бомбардировките са ужасни, всичко е разрушено, изгоряло до черно“, казва възрастната жена. „Дронове постоянно кръжат в небето и бомбардират... Много хора загиват.“

Много желаещи да бъдат евакуирани

Заявките за евакуация напоследък рязко са се увеличили и не всички могат да бъдат изпълнени. Ежедневно в координационния хуманитарен център постъпват по над сто заявки, казва за ДВ ръководителят му Богдан Яхно. „Много хора, за съжаление, чакат до последния момент. А когато решат да се справят сами, могат да станат лесна плячка на руските дронове“, добавя Яхно.