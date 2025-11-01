Сирски: Държим Покровск, няма обкръжение или блокада

К омандващият на Въоръжените сили на Украйна, Олександър Сирски, заяви днес, че е посетил горещите точки на фронта, опровергавайки информацията за обкръжение и блокада на украинските войници в Покровск. Според него руските войски плащат в момента високата цена за настъплението си срещу града, предава УНИАН.

По време на посещение си на фронта, той е разговарял с командири и войници в Покровск, където в момента е най-трудно, а също така е изслушал доклади на място за текущата ситуация и съществуващите нужди на украинските сили там.

Сирски: Огромна руска армия край Прокровск

"В агломерацията Покровск-Мирноград нашите войници трябва да сдържат натиска на многохилядна вражеска групировка, която продължава опитите си да проникне в жилищните райони и да отреже пътищата ни за доставки. Няма обаче обкръжение или блокада, правим всичко, за да поддържаме логистиката“, казва Сирски, цитиран от "Фокус“.

Генералът отбелязва, че е в ход цялостна операция за унищожаване и изтласкване на руските сили от Покровск.

Според Сирски основната тежест сега пада върху плещите на подразделенията на Въоръжените сили на Украйна, по-специално операторите на дронове и щурмовите части.

ВСУ се укрепиха в Покровск, отблъснаха руски атаки

Също така, по негова заповед, в града действат консолидирани групи от Силите за специални операции, Командването на специалните операции, Службата за сигурност на Украйна и други части на Силите за отбрана на Украйна, включително Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна.

Украйна се бори за Покровск, изпрати спецчасти в града

"Врагът в Покровск плаща най-високата цена за опита си да изпълни задачата на кремълския диктатор да окупира украинския Донбас. Продължаваме да освобождаваме и разчистваме територията на Доброполския участък. Държим Покровск. Държим и Мирноград. Още веднъж подчертавам, че в настоящите трудни условия ефективното взаимодействие между подразделенията и координираното изпълнение на поставените задачи са изключително важни“, добави Сирски.

"Ситуацията в Покровск е истински ад"

По-рано украински медиите съобщиха, че специални части вероятно са започнали контранастъпателна операция край Покровск.

Министерството на отбраната на Русия пък обяви, че руските въоръжени сили са унищожили украински парашутисти близо до Покровск.

Москва също така твърди, че украинските войници в Покровск, са започнали да се предават доброволно.