У краинската армия днес отхвърли изявленията на началника на руския генерален щаб, че силите на Москва са превзели град Купянск в Североизточна Украйна и контролират големи части от градовете Покровск и Вовчанск, предаде Ройтерс.

„Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна обявява, че Купянск е под контрола на украинските отбранителни сили“, заяви украинският генерален щаб късно вечерта.

„Неверни са и изявленията, че 80% от Вовчанск в Харковска област и 70% от град Покровск са превзети.“

Вчера началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов обяви, че части от групата войски "Запад" са поели контрола над Купянск.

"Съединенията на групата "Запад“ освободиха град Купянск и продължават да унищожават формированията на Въоръжените сили на Украйна, обкръжени на левия бряг на река Оскол“, докладва Герасимов на президента на Русия Владимир Путин.

През 2022 г. при най-голямото си контранастъпление украинската армия успя да си върне Купянск, отблъсквайки окупационните сили на Русия на другия бряг на река Оскол.

През ноември миналата година руските войски предприеха ново настъпление в района, като успяха пак да пресекат реката. Оттогава те се бият за Купянск с украинските защитници.