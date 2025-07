Руски петролен магнат загина, падайки от прозорец

Р уски петролен магнат загина, след като падна от височина от близо 55 метра от небостъргач, като стана част от поредицата мистериозни смъртни случаи, съобщи The Sun .

62-годишният Андрей Бадалов е паднал от 17-ия етаж на луксозния московски небостъргач, където живеел в пентхаус на десетия етаж.

Бадалов е женен и има две деца.

Another top oil executive mysteriously falls from a window in Russia



Andrey Badalov, Vice President of Transneft, fell from the window of his apartment on Rublevskoye Highway and died.



Badalov had held the position since 2021 and previously worked at the Voskod Research… pic.twitter.com/Zgg36j7cqZ — NEXTA (@nexta_tv) July 4, 2025

В ход е разследване на трагичния случай.

Съобщава се, че е намерено писмо, за което се предполага, че е написано от Бадалов до съпругата му.

Медиите в Кремъл се позовават на свой източник: „Тялото на Бадалов е намерено под прозорците на [жилищна сграда] на Рубльовското шосе“.

Бадалов е вицепрезидент на „Транснефт“ - руския държавен оператор на петролопроводи и най-голямата компания от този вид в света.

Фирмата се ръководи от бившия шпионин на КГБ, 74-годишния Николай Токарев, който е служил заедно с Путин в Германия по време на Студената война.

Откакто преди повече от три години Путин започна да подготвя инвазията си в Украйна, в Русия настъпиха множество мистериозни смъртни случаи на ръководители, свързани с петролната и газовата промишленост.

🇷🇺ANOTHER RUSSIAN OIL TYCOON "FALLS" OUT OF A WINDOW



Andrey Badalov, VP of Putin-linked oil giant Transneft, just took the express route from his Moscow penthouse to the pavement.



He’s now the latest elite to mysteriously “lose his balance” near a high window - because in… pic.twitter.com/IB5v5YcBKf — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 4, 2025

Това е поне 12-ата подобна смърт сред високопоставени фигури от индустрията от началото на 2022 г. насам.

Често те се регистрират като самоубийства, но в много случаи става въпрос за инсценировка на убийства.

Украинският журналист Денис Казански е сред скептиците.

Той публикува саркастична шега: „Топ мениджъри на ЮКОС и „Лукойл“ вече са падали от прозорци.“

"На какво се смеете? Те просто сами падат от прозорците", допълва той, коментирайки:

"Руските петролни работници имат тази професионална деформация. Щом се приближат до прозорците, краката им веднага се подкосяват."

Тези смъртни случаи често са свързани с падане от балкон или прозорец.

През 2022 г. Равил Маганов, председател на „Лукойл“, втората по големина петролна компания в Русия, умира, когато пада от прозореца на шестия етаж в елитната Централна болница в Москва - известна още като Клиниката на Кремъл.

The vice president of Transneft, Andrei Badalov, was found dead in Moscow. He had fallen out of the window of a high-rise. Preliminary concluson: "Suicide." pic.twitter.com/Bt5fuoyMNh — XSovietNews 🇺🇦 (@XSovietNews) July 4, 2025

Същата сутрин Путин, който преди това удостои 67-годишния Маганов с висше отличие, влезе в болницата, за да отдаде последна почит на Михаил Горбачов, последния съветски лидер, починал същата седмица.

През 2023 г. водещият военен служител Марина Янкина, на 58 г., финансова служителка в руското Министерство на отбраната е открита мъртва, след като очевидно е паднала от около 49 метра от прозорец на 16-ия етаж в Санкт Петербург.

Бившият вицепрезидент на петролна компания Михаил Рогачев, на 64 г., умира, след като пада от апартамента си на десетия етаж в Москва през октомври 2024 г.

Той е бил висш ръководител в ЮКОС - петролната компания, разпокъсана от режима на Путин и неговите приближени.

А само преди няколко месеца, през март, бившият депутат Бувайсар Сайтиев, на 49 години, беше открит в „тежко състояние“, след като падна от прозорец в Москва, и по-късно почина.

Според съобщенията бившият депутат, който е и трикратен олимпийски шампион по борба, няма видими наранявания или кръв.

Уредник, който открил Сайтиев на земята в неделя, каза, че обстоятелствата са неясни.