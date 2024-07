Руски икономист почина след падане от позорец

В алентина Бондаренко, водещ руски икономист, е починала на 82-годишна възраст, след като е паднала от прозореца на апартамента си в Москва, съобщиха руските държавни медии във вторник.

Бондаренко, водещ научен сътрудник в Института по икономика на Руската академия на науките в Москва, е паднала от прозореца на апартамента си в понеделник вечерта, съобщиха от службата за спешна помощ за информационната агенция ТАСС.

RUSSIAN MEDIA: Prominent Russian economist Valentina Bondarenko was found dead today in front of her Moscow-area apartment building after "falling out of the window accidentally." pic.twitter.com/Wr0NraCUxu