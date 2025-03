Олимпийски шампион по борба загина при мистериозни обстоятелства в Москва

Б ивш руски служител се смята, че е починал след падане от прозорец в Москва, предаде Daily Mail.

Бувасар Сайтиев, на 50 години, бил открит в „тежко състояние“ в руската столица в неделя.

Служител на чистотата, който открил Сайтиев, казал, че не е ясно какво се е случило, тъй като той нямал видими следи от наранявания, според Baza.

Той бил бързо отведен в болница с линейка, където починал.

Индира Сайтиева, съпругата му, заяви пред „Московски Комсомолец“, че вярва, че той е паднал от прозореца на апартамента си на втория етаж на сградата „по случайност“.

Тя каза, че съпругът ѝ, трикратен олимпийски шампион по борба, не бил сериозно наранен от самото падане, а претърпял незначителни наранявания на таза и фрактури на ребрата.

„Височината беше малка, така че нараняванията не бяха толкова сериозни“, каза тя.

„Московски Комсомолец“ съобщи, че вече е „ясно“, че падането не е било причина за смъртта на Сайтиев.

По-късно негови колеги съобщиха, че Сайтиев е претърпял сърдечен арест преди смъртта си, съобщава TASS.

Инцидентът е поредният от трагедии, при които руски политици и бизнесмени са загинали след падане от прозорци в страната.

Сайтиев се смята, че е бил с други хора в апартамента, когато е паднал на 2 март.

Индира заяви, че е напуснала дома си в 11 часа сутринта, оставяйки Бувасар с брат си и двете им деца, според „Московски Комсомолец“.

„Той лежеше в леглото, но не спеше. Гледаше телевизия“, каза тя.

Индира вярва, че съпругът ѝ е паднал през „голямото, панорамно“ стъкло в спалнята по случайност.

Изданието предполага, че той може би не е знаел какво прави.

„Той страдаше от сериозно белодробно заболяване и беше принуден да взема силни болкоуспокояващи“, твърди изданието.

Махмуд Магомедов, изпълнителен директор на Федерацията по свободна борба на Република Дагестан, каза пред TASS, че Сайтиев е имал проблеми с белите дробове.

„Причината за смъртта беше сърдечен арест. Той е вземал лекарства, които са довели до усложнения. Цялото му семейство беше с него в Москва, в болницата“, заяви той за новинарската агенция.

Сайтиев почина на едва 50 години

Дагестанският борец, висок 1,83 м, спечели девет златни медала на световни първенства по борба, преди да се оттегли през 2008 година.

Това включва победите му на Олимпиадите през 1996, 2004 и – последната му – през 2008 година.

През последните години редица руски чиновници и видни бизнесмени са починали или са били сериозно наранени след падане от прозорци

Полковник Алексей Зубков – служител на Руския разследващ комитет – оцеля след падане от 12 метра от прозорец на баня миналия месец, съобщи mk.ru.

Чудотворно, полк. Зубков бил „в съзнание“ след инцидента, но не успял да обясни причината за падането си.

Падането на полк. Зубков се случи малко след като руският служител на антимонополната служба Артур Пряхин, на 56 години, който преди това бил полицейски полковник, бил открит мъртъв след като паднал от петия етаж на блок в Петрозаводск.

Съобщава се, че властите разглеждали случая като възможно самоубийство.

