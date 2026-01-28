Гигантският летящ самолетоносач на Китай: Какво се знае

К итай показа симулация на гигантски космически самолетоносач и го инсценира като ново супероръжие. Експерти обаче го смятат по-скоро за научна фантастика, съобщи Deutsche Welle.

Как изглежда летящият самолетоносач и осъществим ли е технически?

Летящ самолетоносач, по-голям от всеки съвременен военен кораб и по-тежък от супертанкер: "Луанняо" - новото китайско космическо супероръжие за войните на бъдещето. Засега обаче експертите виждат в него преди всичко високотехнологичен театър с политическо послание.

Китайската "Небесна порта"

Китай планира интегрирана система за въздушна и космическа отбрана, наречена "Nantianmen" ("Небесна порта"). Нейният флагман е именно летящият самолетоносач "Луанняо", дълъг 242 метра, широк 684 метра и с впечатляващо тегло при излитане - до 120 000 тона. От борда му безпилотни космически изтребители, наречени "Xuannü", ще изстрелват хиперзвукови ракети по цели в атмосферата и в орбита.

"Китай е втора космическа сила в света - след САЩ , но значително пред Европа", казва пред ДВ експертката по космическа сигурност Юлиана Зюс от германската фондация "Наука и политика" (SWP). Космосът заема престижно място сред китайското ръководство и е "изключително важен за военните способности", посочва още експертката и добавя, че Пекин е инвестирал много пари в тази област.

С такава маса планираният космически носител би надминал най-големите съществуващи платформи с около 20 процента. Малко по-къс е, но е значително по-широк от класическия морски самолетоносач. Най-големият съществуващ самолетоносач в момента, USS Gerald R. Ford, е със следните технически параметри: 337 метра дължина, 78 метра широчина и около 100 000 тона тегло - включително гориво, екипаж и оборудване.

В петминутен репортаж на военното предаване "Lijian" по китайската държавна телевизия CCTV въпросният летящ самолетоносач е показан като реалистичен 3D модел, който лети над земята, изстрелва космически ракети и стреля с оръжия в космоса. Откъси от репортажа се разпространяват и в YouTube.

🇨🇳Chinese State Media confirms the existence of the “NanTianMen Project”, a project that aimed to send a 120,000 ton class Orbital Strike Carrier into lower space orbit, capable of carrying 88 “White Emperor” Space fighters by 2040.pic.twitter.com/pmYdvQxnyq — PLA Military Updates (@PLA_MilitaryUpd) January 14, 2026

Защо експертите се съмняват

Чисто технически проектът е далеч отвъд възможностите на това, което съвременните ракети са в състояние да изведат в орбита. Дори да приемем, че е възможно конструкцията да възникне на модулен принцип, т.е. да бъде сглобена в космоса от отделни части, много други въпроси остават нерешени: за снабдяването с енергия, задвижването, охлаждането, защитата от космически отпадъци и най-вече - разходите.

Германският дипломат и космически анализатор Хайнрих Крефт разглежда проекта като "напълно нереалистичен от днешна гледна точка". Но не изключва реализацията му в по-далечно бъдеще. "Много от нещата, които преди 20 или 30 години бяха научна фантастика, днес са реалност", казва Крефт пред ДВ. Китай се включва в надпреварата, която подклаждат и личности като Илон Мъск или Джеф Безос с техните визии за заселване на Луната и на Марс , добавя той.

"Пекин иска да ви накара да повярвате, че строи летящи самолетоносачи"

И други анализи виждат в "Луанняо" по-скоро стратегически сигнал, отколкото готов за реализация проект. Специализираното издание The National Interest пише в тази връзка: "Пекин иска да ви накара да повярвате, че строи летящи самолетоносачи".

Пекин иска останалият свят да повярва в това супероръжие, независимо дали то ще бъде построено или не, пише още изданието и добавя, че визията "заличава границата между научната фантастика и военната реалност" и има за цел да създаде объркване в Западния свят и да го накара да харчи от ресурсите си.

Космическият анализатор Хайнрих Крефт пък вижда в този ход на Пекин целенасочено послание в надпреварата със САЩ - на фона на конфликта около Тайван. Експертът припомня, че Китай напоследък бомбардира света с гръмки новини за все нови и нови "супероръжия". Западните експерти редовно ги определят като нереалистични проекти, които явно са част от китайската стратегия за сплашване.

"Демонстрация на сила"

Сходно мнение застъпва и Юлиана Зюс от фондация "Наука и политика". "Тук става дума за демонстрация на сила и проекция на мощ в различни измерения", казва експертката. В същото време тя интерпретира представянето на летящия самолетоносач "Луанняо" като отговор на плановете на САЩ за противоракетна отбрана в космоса: планираният от Доналд Тръмп "Златен купол", който ще може да прихваща ракети от космоса, е смятан за изключително амбициозен от техническа гледна точка.

Макар да разглежда китайския проект като част от психологическата война, експертът Хайнрих Крефт предупреждава да не се заблуждаваме. Китай работи върху всички възможни проекти и оръжейни системи на бъдещето, например в лазерната област, където Пекин изглежда е по-напред от всички останали, казва Крефт.