Руска ракета се вряза в жилищна сграда в Централна Украйна

З агиналите в Украйна при днешните руски атаки с ракети и дронове вече са четирима, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс и Укринформ.

Украинското министерство на вътрешните работи информира, че броят на жертвите на атаките в централния град Полтава е достигнал три.

На този етап е постъпила информация за десет ранени, сред които и едно дете.

