Актьор съди Тайлър Пери за сексуално посегателство

А ктьор, участвал във филма на Тайлър Пери „Boo! A Madea Halloween“ ("Буу! Хелоуинът на Мадеа"), заведе дело срещу него за сексуално посегателство. Това е вторият подобен иск срещу режисьора и филмов магнат през последните месеци, в който той е обвинен, че е използвал властта си в Холивуд за сексуални аванси, предаде ВВС.

Марио Родригес е подал иска в Калифорния, твърдейки, че Пери го е подлагал на многократни нежелани сексуални аванси в продължение на няколко години, включително сексуално посегателство в дома на режисьора в Лос Анджелис. Родригес търси обезщетение в размер на най-малко 77 милиона долара. Той съди и компанията Lionsgate, която разпространява филма, обвинявайки я, че си е затваряла очите за предполагаемото неправомерно поведение на Пери.

От Lionsgate не са отговорили на запитването за коментар, а адвокатът на Пери отрече обвиненията в официално изявление.

Според жалбата, през 2014 г. треньор във фитнес зала се е свързал с Родригес, казвайки му, че Пери иска телефонния му номер, за да обсъдят актьорска роля. По-късно Пери го е насърчил да се яви на прослушване, като му е казал: „Полезно е да имаш човек като мен на своя страна“, твърди се в иска.

Tyler Perry was sued for sexual assault by an actor who appeared in "Boo! A Madea Halloween," marking the second lawsuit in recent months accusing the filmmaker and studio mogul of leveraging his power in Hollywood to make sexual advances.



След като получава ролята, Родригес е поканен в дома на Пери, където режисьорът го е докосвал неподходящо, докато са гледали филм. Искът описва и други инциденти през 2016, 2018 и 2019 г., включително опит на Пери да разкопчае панталоните на Родригес. В жалбата се посочва, че след тези срещи Пери многократно е давал на актьора суми от по 5000 долара.

Родригес твърди, че се е съпротивлявал на авансите и е решил да подаде иск, след като е научил за подобни твърдения от друг актьор, Дерек Диксън, който заведе дело срещу Пери през юни.

Искът на Родригес включва обвинения за сексуално нападение, сексуално посегателство и умишлено причиняване на емоционален стрес.