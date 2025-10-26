Русия удари два жилищни блока в Киев, сред ранените има и деца

Д ва многоетажни жилищни блока в украинската столица Киев бяха поразени през нощта при руско въздушно нападение, съобщи кметът Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

След него столичната военна администрация обяви в приложението Telegram, че са ранени 26 души, сред които 6 деца.

Кличко не уточни дали ударите са били насочени директно срещу двата блока или щетите са нанесени от паднали върху тях отломки от нападателни средства, унищожени от украинската противовъздушна отбрана.

"На всеки от ранените се оказва медицинска помощ, някои от тях са настанени в болница", информираха киевските власти.

В Киев и околностите бе обявена тревога за около час, час и половина, уточнява Ройтерс. Сирените са утихнали в 3:30 ч. след полунощ местно време (също и българско).