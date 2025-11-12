Свят

Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул

Полишчук: Топката е в полето на Украйна

12 ноември 2025, 14:44
Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул
Източник: БТА

Р усия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул, сега топката е в полето на Украйна, заяви в интервю за ТАСС Алексей Полишчук, началник на Втори отдел за страните от ОНД в руското външно министерство.

„Киев в момента е поставил преговорите на пауза. Турските представители многократно са призовавали за тяхното възобновяване. Руският екип е готов за това, топката е в полето на Украйна“, каза той, коментирайки перспективите за възобновяване на преговорите за мир.

Преговорите за мир в Истанбул: Представители на Украйна и Русия започнаха среща на четири очи

Дипломатът припомни, че преди това в Истанбул са се провели три кръга директни преговори с украински представители: на 16 май, 2 юни и 23 юли.

„Въпреки че преговорите бяха трудни, успяхме да постигнем важни споразумения в хуманитарната сфера относно мащабния обмен на военнопленници, репатрирането на телата на загиналите и връщането на цивилни“, подчерта Полишчук.

Какво очаква Анкара от Русия и Украйна - домакинът на преговорите с позиция за мир

„Страните си размениха меморандуми, очертаващи условията за уреждане на конфликта. Освен това митът за предполагаемите десетки хиляди отвлечени украински деца беше разсеян. Украинците ни дадоха списък не с „десетки хиляди“, а с 339 имена, една трета от които се оказаха неуместни. Ние дадохме на украинците нашия списък. Нашето предложение за създаване на три работни групи за Истанбулския процес остава без отговор,“ добави Полишчук.

Източник: ТАСС    
Русия Украйна Мирни преговори
