Риалити герои превземат „Черешката на тортата“

Хитовия телевизионен формат се завръща с нов сезон и нови правила от 5 януари по NOVA

29 декември 2025, 11:50
Риалити герои превземат „Черешката на тортата“
Източник: NOVA

В новите епизоди на хитовия формат „Черешката на тортата“ риалити звезди от най-гледаните телевизионни предавания ще влязат в битка за титлата „Най-добър домакин“ от 5 януари всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA. Кулинарният формат ще ги провокира да разкрият свои неподозирани таланти. Шеф Манчев ще предизвика претендентите за плакета с обновен регламент. Участниците вече ще получават оценка не само за уменията си в кухнята, но и за своето гостоприемство.

Теодор Венков- Чикагото
Теодор Венков- Чикагото Източник: NOVA

Първият домакин за седмицата ще бъде най-поддържаният миньор в републиката, които не се притеснява да говори за пластичните си корекции и успехите си в седмия сезон на „Игри на волята“ – Теодор Венков-Чикагото. В следващите дни с ножа и черпака ще се изяви и участничката в Big Brother 2024, която напусна редиците на plus size моделите, но не и на инфлуенсърите – Веселка Маринова.

Веселка Маринова
Веселка Маринова Източник: NOVA

Красавиците Валерия Дакова и Венета Костова добиха популярност, докато търсеха ергена на живота си. Двете дами за първи път се изправят една срещу друга като съпернички в битка за сърцето и одобрението на шеф Манчев.

Венета Костова
Венета Костова Източник: NOVA

Финал на седмицата ще постави мъж, който не се страхува да отстоява мнението си дори това често да води до словесни сблъсъци, противоречивият мюсюлманин, който първи напусна къщата на Big Brother 2025 - Мути Мутиев.

Мути Мутев
Мути Мутев Източник: NOVA

В битката за високи оценки и мечтаната победа много от участниците ще прибегнат до скрити кулинарни оръжия. Кои от тях ще имат нужда от помощ в кухнята? Между кои двама риалити герои ще прехвърчат любовни искри и ще успее ли някои да впечатли шеф Манчев?

Валерия Дакова
Валерия Дакова Източник: NOVA

Не пропускайте да видите от 5 януари всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница.
 

Източник: NOVA    
Черешката на тортата Кулинарно предаване Риалити звезди Шеф Манчев Най-добър домакин Гостоприемство Участници NOVA телевизия Нов сезон Кулинарни умения
,

