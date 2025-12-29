Свят

135 хиляди призовани: Русия приключи есенната мобилизация

Младите хора са имали право да избират да служат в различни видове въоръжени сили и родове войски

29 декември 2025, 13:10
135 хиляди призовани: Русия приключи есенната мобилизация
Източник: БТА

Е сенната мобилизация за военна служба в Русия за 2025 г. приключи, 135 хиляди граждани бяха изпратени да я преминат, съобщи днес Министерството на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Есенната мобилизация на граждани за военна служба за 2025 г. приключи. В съответствие с указ на президента на Руската федерация от 29 септември 2025 г. № 690 през есента на тази година за военна служба във въоръжените сили на Руската федерация и други войски и военни формирования са призовани и изпратени 135 хиляди души", се казва в изявлението.

От министерството отбелязаха, че както и при предишните набори, младите хора са имали право да избират да служат в различни видове въоръжени сили и родове войски, като се вземат предвид състоянието на здравето им и резултатите от професионалния психологически подбор.

"Повечето наборни военнослужещи са записани в учебни съединения и военни части, където ще усвоят съвременна военна техника и ще получат военноотчетна специалност. Особено внимание е обърнато на окомплектоването на научни и научно-производствени подразделения, както и на спортни роти. Към научните и научно-производствени подразделения бяха насочени 680 души, а към спортните роти - 240 новобранци от състава на националните отбори по олимпийски спортове", според същия източник.

За осигуряване на военните превози са били използвани 17 полета на самолети на въоръжените сили, 104 полета на гражданската авиация, 13 военни ешелона, пътнически влакове, както и автомобилен транспорт на военни части.

"Наборните военнослужещи, изслужили определения срок на военна служба, са своевременно уволнени и изпратени до местата си на пребиваване", отбелязва още министерството.

Източник: БТА/Асен Георгиев    
Есенна мобилизация Военна служба Русия Набор 2025 Министерство на отбраната Призовани граждани Въоръжени сили Научни роти Спортни роти Военни превози
Бойко Борисов: Играете опасна игра, не я разбирате

От „камера за целувки“ на Coldplay до „мъртва“ жена, събудила се в ковчег – годината на най-абсурдните събития

Зеленски: САЩ предлагат силни 15-годишни гаранции за сигурност

Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 3 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 3 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 3 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 3 дни

"Политико": Доналд Тръмп не е популярен в Европа

Свят Преди 38 минути

Във Франция и Германия две трети от анкетираните имат отрицателно мнение за него

Мистерията на полет MH370 – започва ново търсене в Индийския океан

Свят Преди 39 минути

Повече от десет години след като полет MH370 на Malaysia Airlines изчезна, след като се отклони на хиляди километри от планирания си маршрут, местоположението на самолета остава неизвестно

След драмата с Кардашиян: PR експертът на Меган и Хари подаде оставка

Любопитно Преди 1 час

Главният комуникационен директор на Archewell, Мередит Мейнс, подаде оставка след скандала около изтритите снимки на Хари и Меган от рождения ден на Крис Дженър, като според източници драмата с Кардашиян е била „последната капка“

Белгийската преса: Еврозоната ще помогне на туризма у нас

България Преди 1 час

Това отбелязва днес един от най-влиятелните френскоезични всекидневници в Белгия – „Ла Либр“

Риалити герои превземат „Черешката на тортата“

Любопитно Преди 1 час

Хитовия телевизионен формат се завръща с нов сезон и нови правила от 5 януари по NOVA

Какво ще се случи с COVID-19 през 2026 г. – експерти обясняват

Свят Преди 1 час

В даден момент, вероятно още тази зима, ще се появи нов вариант, който „или ще бъде по-заразен от XFG, или ще успява по-добре да избягва съществуващия имунитет, или ще съчетава и двете“

Актьор съди Тайлър Пери за сексуално посегателство

Свят Преди 1 час

Марио Родригес е подал иска в Калифорния, твърдейки, че Пери го е подлагал на многократни нежелани сексуални аванси в продължение на няколко години, вк

Трима полицаи загинаха при операция срещу ИДИЛ в Турция

Свят Преди 2 часа

Девет представители на силите за сигурност са пострадали

Климатолог за 2026 г.: Повече климатични аномалии и екстремно време в България

България Преди 2 часа

Най-сериозните промени се наблюдават в разпределението на валежите и в повишаването на температурите

Почина Мелани Уотсън – актрисата, която промени представата за хората с увреждания

Свят Преди 2 часа

Бившата детска звезда е родена с остеогенеза имперфекта и е използвала инвалидна количка

Трагедия в Япония: 5-годишно момче загина на подвижна пътека в ски курорт

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал в неделя сутринта, на 28 декември, в курорт в Хокайдо

Защо мъж с протеза на ръката не може да получи шофьорска книжка в България

България Преди 2 часа

Петър Петров кара огромен тир с една ръка, но в САЩ

Този лесен трик ще размрази стъклото на колата ви за секунди

Любопитно Преди 2 часа

Когато сутрин ви очаква замръзнало стъкло, този прост трик може да ви спести време, нерви и средства

Снежна скулптура на крал се превърна в сензация в Ню Йорк

Любопитно Преди 2 часа

Автор на скулптурата е беларуският артист Хенрик Лойка, който я е създал само за три часа

Русия отвори отново театъра, разрушен по време на обсадата на Мариупол

Свят Преди 2 часа

Най-малко 12 души са били убити при бомбардировката на театъра през 2022 г.

Магнитни бури в края на декември и началото на януари - график по дни

Любопитно Преди 2 часа

Вижте кой е най-засегнат и как да се предпазим

