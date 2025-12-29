България

Белгийската преса: Еврозоната ще помогне на туризма у нас

Това отбелязва днес един от най-влиятелните френскоезични всекидневници в Белгия – „Ла Либр“

29 декември 2025, 12:04
Белгийската преса: Еврозоната ще помогне на туризма у нас
Източник: iStock/Getty Images

П редстоящото от 1 януари влизане на България в еврозоната ще окаже особено силен положителен ефект върху развитието на туризма по Черноморието. Това отбелязва днес един от най-влиятелните френскоезични всекидневници в Белгия – „Ла Либр“. Изданието подчертава, че българските морски курорти са високо ценени от европейските туристи и допринасят за около 8 процента от брутния вътрешен продукт на страната.

Под заглавие „Най-бедната страна в ЕС изоставя своята валута за сметка на еврото“ вестникът представя оценки на български наблюдатели, според които страната се нуждае от поне една-две години на стабилно управление, за да може реално да усети ползите от въвеждането на единната европейска валута. Цитирани са данни от проучване на „Евробарометър“, според които 49 на сто от българските граждани не са убедени, че приемането на еврото е положителна стъпка, като тревогите са най-силно изразени сред хората в по-малките населени места. Сред основните опасения са възможно повишаване на инфлацията и продължаващата политическа нестабилност.

Отбелязва се, че през лятото протестно движение настоя за запазването на лева "по инициатива на крайнодесни и проруски партии, които си играят с тревогите на българите от увеличението на цените". Добавя се, че няколко поредни български правителства са положили усилия за въвеждането на еврото като начин за насърчаване на икономиката и допълнително сближаване със страните от Западна Европа, а и за предпазване от влиянието на Русия.

В статията се посочва, че България е изправена пред сериозни предизвикателства след протестите, довели до падането на правителство, управлявало по-малко от година, както и в навечерието на нови предсрочни парламентарни избори – осмите за последните пет години. Цитирано е мнението на Боряна Димитрова от социологическата агенция „Алфа Рисърч“, според която темите около въвеждането на еврото вероятно ще бъдат използвани от политици с антиевропейски позиции.

Припомнена е и оценката на ръководителя на Европейската централна банка Кристин Лагард, която каза, че присъединяването към еврозоната ще осигури на България по-лесни парични преводи, ще намали цената на финансирането и ще доведе до стабилни цени. По нейните думи малките и средните предприятия ще спестяват по половин милиард евро от такси, а наблюдаваното повишение на цените е краткотрайно. 

В същото време „Ла Либр“ цитира статистически данни, според които цените на храните в България са нараснали с 5 процента на годишна база през ноември – двойно повече спрямо средното равнище в еврозоната. Отбелязва се и значително по-висок ръст на цените на недвижимите имоти – с 15,5 процента, което е близо три пъти повече в сравнение със страните от Еврогрупата.

Източник: БТА/Николай Желязков    
Еврозона България Туризъм Инфлация Политическа нестабилност Икономика Морски курорти Народен лев Протести Европейска централна банка
Последвайте ни
Бойко Борисов: Играете опасна игра, не я разбирате

Бойко Борисов: Играете опасна игра, не я разбирате

От „камера за целувки“ на Coldplay до „мъртва“ жена, събудила се в ковчег – годината на най-абсурдните събития

От „камера за целувки“ на Coldplay до „мъртва“ жена, събудила се в ковчег – годината на най-абсурдните събития

Зеленски: САЩ предлагат силни 15-годишни гаранции за сигурност

Зеленски: САЩ предлагат силни 15-годишни гаранции за сигурност

Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.

Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.

Коя банка кога спира плащанията онлайн и с карта заради еврото

Коя банка кога спира плащанията онлайн и с карта заради еврото

pariteni.bg
Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 3 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 3 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 3 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 3 дни

Виц на деня

-От месец ходя на групова терапия за справяне с нарцистично личностно разстройство. -И, как е. -Аз съм най-хубавата от групата.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

135 хиляди призовани: Русия приключи есенната мобилизация

Свят Преди 17 минути

Младите хора са имали право да избират да служат в различни видове въоръжени сили и родове войски

Кристин Лагард за еврото: Чакането на България почти приключи

Кристин Лагард за еврото: Чакането на България почти приключи

България Преди 22 минути

Президентът на ЕЦБ определи момента като исторически етап, който укрепва търговията, пътуванията и финансовата стабилност в Европа

.

Русия обяви, че е поела контрол над село в Донецка област

Свят Преди 42 минути

Това селище се намира южно от град Лиман, в Краматорски район, в северната част на източния украински регион

След драмата с Кардашиян: PR експертът на Меган и Хари подаде оставка

След драмата с Кардашиян: PR експертът на Меган и Хари подаде оставка

Любопитно Преди 1 час

Главният комуникационен директор на Archewell, Мередит Мейнс, подаде оставка след скандала около изтритите снимки на Хари и Меган от рождения ден на Крис Дженър, като според източници драмата с Кардашиян е била „последната капка“

<p>Какво получавате от НЗОК срещу здравните си вноски&nbsp;</p>

Какво получавате от НЗОК срещу здравните си вноски

България Преди 1 час

За да ползвате медицинска помощ по линия на НЗОК, трябва да имате непрекъснати здравноосигурителни права

Снимката е илюстративна

Какво ще се случи с COVID-19 през 2026 г. – експерти обясняват

Свят Преди 1 час

В даден момент, вероятно още тази зима, ще се появи нов вариант, който „или ще бъде по-заразен от XFG, или ще успява по-добре да избягва съществуващия имунитет, или ще съчетава и двете“

Актьор съди Тайлър Пери за сексуално посегателство

Актьор съди Тайлър Пери за сексуално посегателство

Свят Преди 1 час

Марио Родригес е подал иска в Калифорния, твърдейки, че Пери го е подлагал на многократни нежелани сексуални аванси в продължение на няколко години, вк

.

Трима полицаи загинаха при операция срещу ИДИЛ в Турция

Свят Преди 2 часа

Девет представители на силите за сигурност са пострадали

Климатолог за 2026 г.: Повече климатични аномалии и екстремно време в България

Климатолог за 2026 г.: Повече климатични аномалии и екстремно време в България

България Преди 2 часа

Най-сериозните промени се наблюдават в разпределението на валежите и в повишаването на температурите

Почина Мелани Уотсън – актрисата, която промени представата за хората с увреждания

Почина Мелани Уотсън – актрисата, която промени представата за хората с увреждания

Свят Преди 2 часа

Бившата детска звезда е родена с остеогенеза имперфекта и е използвала инвалидна количка

Трагедия в Япония: 5-годишно момче загина на подвижна пътека в ски курорт

Трагедия в Япония: 5-годишно момче загина на подвижна пътека в ски курорт

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал в неделя сутринта, на 28 декември, в курорт в Хокайдо

Защо мъж с протеза на ръката не може да получи шофьорска книжка в България

Защо мъж с протеза на ръката не може да получи шофьорска книжка в България

България Преди 2 часа

Петър Петров кара огромен тир с една ръка, но в САЩ

Този лесен трик ще размрази стъклото на колата ви за секунди

Този лесен трик ще размрази стъклото на колата ви за секунди

Любопитно Преди 2 часа

Когато сутрин ви очаква замръзнало стъкло, този прост трик може да ви спести време, нерви и средства

Снежна скулптура на крал се превърна в сензация в Ню Йорк

Снежна скулптура на крал се превърна в сензация в Ню Йорк

Любопитно Преди 2 часа

Автор на скулптурата е беларуският артист Хенрик Лойка, който я е създал само за три часа

.

Русия отвори отново театъра, разрушен по време на обсадата на Мариупол

Свят Преди 2 часа

Най-малко 12 души са били убити при бомбардировката на театъра през 2022 г.

Магнитни бури в края на декември и началото на януари - график по дни

Магнитни бури в края на декември и началото на януари - график по дни

Любопитно Преди 2 часа

Вижте кой е най-засегнат и как да се предпазим

Всичко от днес

От мрежата

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg
1

Оцелял от Мальовишката трагедия преди 60 години разказва

sinoptik.bg
1

На ски по вулкан

sinoptik.bg

Риалити герои превземат „Черешката на тортата“

Edna.bg

Парис Хилтън изненада феновете си с нова визия – брюнетка, и сподели топли семейни моменти от Дисниленд! (СНИМКИ)

Edna.bg

Признание от Григор: Трябваше да започна почти от нулата

Gong.bg

Официално: Левски се раздели с полузащитник

Gong.bg

Как ще се извършват основните банкови услуги при прехода към еврото

Nova.bg

2 години и половина затвор за причинилия катастрофата, в която загина Божидара

Nova.bg