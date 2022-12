Русия: Зеленски се отнесе публично грубо с нас

"Разговорите във Вашингтон показаха, че нито Украйна, нито САЩ се стремят към мир. Те просто са настроени да продължат да воюват", заяви говорителят на руското министерство на външните работи Мария Захарова, цитирана от БТА.

"Чухте ли там нещо за преговори, за контакти с Русия? Не, разбира се. Зеленски публично грубо - той принципно не знае как да го направи по друг начин, се отнесе към нашата страна. Нещо, което дори и домакините му не си позволяват. Започвали са, правили са опити, но все още не са стигали дотам. Очевидно е, че Зеленски няма какво да каже, той може само да нагрубява", заяви говорителката на руското външно министерство.

Според нея целта на посещението на украинския президент в САЩ се е свеждала до увеличаването на финансовата и военната помощ на Вашингтон за Киев.

"Целта на посещението беше предвидима - Зеленски дойде да поиска нова финансова и военна помощ. Той дори не е поискал, те му я предоставиха, и те ще се възползват от тази финансова помощ, после тези пари в условен и военен смисъл ще се върнат при тях. Извадиха го като кукла, показаха го там, качиха го обратно на самолета и го изпратиха", каза Захарова.

Според нея всичко е било организирано така, че у никого в американския Конгрес да не се появи съмнение в необходимостта от по-нататъшна подкрепа за "режима в Киев".

Пътуването на украинския президент Захаров до Вашингтон изглежда като завръщане на американски агент, заяви Захарова.

"Пътуването е изцяло платено от Вашингтон. Бил е отвъд океана на американски правителствен самолет. Цялото това нещо прилича на пътуване на гостуващ агент, когото Съединените щати са пуснали в Украйна, извели са го за известно време за идеологическо напомпване и са го върнали обратно", посочи Захарова.

Тя обърна също внимание на пост в "Туитър" на украинския постоянен представител при ООН Сергий Кислица.

"Това е американско знаме, боядисано в цветовете на украинското, или украинско знаме, ушито по подобие на американското", каза Захарова.

Според нея така украинците изразяват отношението си към своето правителство, независимост и държава.

"Това е непостижимо, невероятно", заключи Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

