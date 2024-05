Русия започва да вкарва в армията украинци

В указ от 17 април 2024 г., подписан от руския губернатор на Запорожка област, пише, че Русия подготвя необходимата инфраструктура и мерки за наборна военна служба в окупираните райони на Запорожка област. (Видеото е архивно.)

Това ще бъде първата наборна военна служба в тази окупирана територия след незаконното ѝ анексиране от Русия през септември 2022 г., съобщава британското военно разузнаване в X.

Вероятно Москва вижда тази мярка като начин за задоволяване на нуждите на руските въоръжени сили от допълнителен персонал в подкрепа на военните им усилия в Украйна.

Ефектът от указа изглежда ще бъде ограничен, като се има предвид, че е значителен част от населението на Запорожка област я е напуснало.

Например в Мелитопол, най-големия град в частта под руски контрол, са останали само 40% от предвоенното население, а половината от тях се определят като етнически руснаци.

Този указ също е част от по-широка кампания на руските власти в окупираните територии да принудят населението да приеме управлението на Москва.

Кремъл продължава да преследва безмилостно политика на русификация в окупираните територии на Украйна, смята британското военно разузнаване.

