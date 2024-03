Песков: Заради намесата на Запада Русия вече е в състояние на война

С пециалната военна операция в Украйна прерасна вече във война заради намесата на Запада, заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков в интервю за aif.ru., цитирано от ТАСС.

(*Видеото е архивно)

Русия заплаши ЕС със съдебни действия заради замразените активи

"Ние сме в състояние на война. Да, тя започна като специална военна операция, но веднага след като там се заформи тази компания, когато колективният Запад стана участник в нея на страната на Украйна, за нас тя вече се превърна във война. Убеден съм в това. И всички трябва да разберат това за своята вътрешна мобилизация", заяви говорителят на Кремъл.

What are friends for? Do you have friends Mr Peskov? https://t.co/fdnmf4Tvqy