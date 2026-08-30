ФБР вече не третира използването на услугите на проститутки като автоматична пречка при наемане на работа

ФБР променя правилата си за подбор на кадри и вече няма автоматично да дисквалифицира кандидати, които в миналото са използвали услугите на проститутки или ескорти.

Въпреки това кандидати, които през последните 10 години са се занимавали с проституция три или повече пъти или са го правили, докато са били на доверена позиция, ще бъдат отхвърляни.

ФБР обяснява промяната с необходимостта да се отчита контекстът на поведението и законността му в съответната юрисдикция, но подчертава, че престъпното сексуално поведение остава основание за дисквалификация.

FBI no longer treating an applicant’s experience with prostitution as automatic bar against hiring https://t.co/CzBsCcq5Tz — Action News 5 (@WMCActionNews5) August 29, 2026

Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ премахва категоричната забрана за използване на услугите на проститутка за наемане на работа на кандидати. Вместо това ще разглежда по по-цялостен начин поне някои от кандидатите, които са наемали ескорт в миналото, предаде Асошиейтед прес.

Отмяната на автоматичната дисквалификация е част от продължаващата еволюция на стандартите при набиране на кадри във федералните правоохранителни органи и във ФБР специално, което преди няколко години облекчи подхода си към предишна употреба на марихуана от кандидатите. Процесът предизвика загриженост от страна на настоящи и бивши агенти относно предполагаемото отпускане на изискванията за набор.

Бюрото все пак възнамерява да отхвърля кандидати, за които по време на процеса на проверка се разкрие, че през последните 10 години са се занимавали с проституция три или повече пъти общо или докато са били на позиция на доверие, според насоки, издадени миналата пролет и описани от човек, запознат с въпроса, който е говорил при условие за анонимност. Това би трябвало да позволи да се вземе предвид контекстът на поведението, вместо да се третира като основание за автоматично отхвърляне от процеса на наемане на ФБР.

Как се става агент на ФБР

ФБР заяви, че промяната е предназначена да отчете факта, че някои иначе подходящи кандидати може да са се занимавали с тази практика на места, където е законна.

„Погрешно е да се твърди, че подобно престъпно поведение вече не е дисквалифициращо във ФБР. Всеки кандидат, който е участвал в престъпни сексуални, разбира се, не би отговарял на условията за работа и е нелепо да се твърди друго“, се казва в изявление на ФБР, в което процесът на проверка на миналото е описан като „широкообхватен и обширен“.

„ФБР поддържа и винаги ще поддържа едни от най-високите стандарти за пригодност за своите кандидати и служители в правителството на САЩ“, се добавя в изявлението.