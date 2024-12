Дрон удари автомобил на МААЕ в Украйна

Д рон е ударил и повредил сериозно официален автомобил на Международната агенция за атомна енергетика (МААЕ), движещ се днес на път към украинската Запорожка АЕЦ, съобщи генералният директор на организацията Рафаел Гроси, цитиран от Ройтерс.

Той уточни, че няма жертви и екипът на базирания във Виена ядрен регулатор на ООН е в безопасност.

The drone hit an IAEA service vehicle that was heading to the Zaporizhzhya NPP, which is under Russian control.



The IAEA reported this in X.#Ukraine #Russia pic.twitter.com/iVvfm9ZMjf