МААЕ: АЕЦ „Запорожие“ остана без връзка със света за 12 часа

З апорожката атомна електроцентрала е преживяла продължително прекъсване на комуникациите тази седмица на фона на съобщения за засилена военна активност в района. Това заяви генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Мариано Гроси, съобщи "Киев Индипендънт".

МААЕ изгуби контакт със системите и в Запорожката АЕЦ

Според МААЕ на 27 май централата е загубила едновременно както стационарните телефонни линии, така и интернет връзката си за около 12 часа.

Това е най-продължителното подобно прекъсване в обекта от началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна.

Причината за прекъсването не е установена незабавно, но инцидентът съвпада със съобщения за атаки срещу близкия окупиран от Русия град Енергодар, където живее по-голямата част от персонала на централата.

„В продължение на много часове не успявахме да се свържем с нашия екип от експерти на място, а централата не можеше да комуникира с външния свят по обичайния начин“, заяви Гроси.

„Това безспорно беше много тревожен инцидент от гледна точка на ядрената безопасност и сигурност. Екипът на МААЕ ще продължи да разследва причините за това прекъсване на комуникациите и ще обсъди мерки за предотвратяване на подобни случаи в бъдеще“, добави той.

Запорожката АЕЦ работи на единствен останал главен електропровод

Прекъсването е в нарушение на един от седемте основни принципа за гарантиране на ядрената безопасност по време на война, формулирани от Гроси и МААЕ. Съгласно този принцип ядрените съоръжения трябва да поддържат надеждна връзка с регулаторните органи и външните власти.

По-рано този месец МААЕ съобщи, че е наблюдавала значително увеличение на активността на дронове в близост до няколко украински атомни електроцентрали. Макар експертите на агенцията да не са установили преки щети по съоръженията, те предупредиха, че подобна активност създава „значителни рискове за ядрената безопасност и сигурност“.

"Никой няма да спечели от ядрена авария", предупреждава Гроси

АЕЦ „Запорожие“ е най-голямата атомна електроцентрала в Европа и една от десетте най-големи в света. Тя се намира под руска военна окупация от 2022 г., заедно с големи части от Запорожка област. Областният център Запорожие и по-голямата част от населението на региона остават под контрола на украинските власти.