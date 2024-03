Русия твърди, че е превзела украинско село до Бахмут

Р уските сили са превзели украинското село Иванивске, намиращо се близо до град Бахмут в Източна Украйна. Това предаде Франс прес, като се позова на руското министерство на отбраната, и отбеляза, че това е нова териториална придобивка в този важен район, където Русия е в настъпление от седмици.

В края на януари Украйна съобщи за интензивни боеве в този район.

#Russia claims village near embattled Ukrainian city of Bakhmut. Defence ministry says Blahodatne captured with help of aerial support; no immediate comment by #Ukraine https://t.co/FoL9QiLUZs