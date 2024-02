"Пътят към Авдеевка е осеян с украински трупове": Отчаяните съобщения на войниците, преди градът да падне

В продължение на почти десетилетие Авдеевка е на фронтовата линия на войната между Киев и Москва. Ожесточените боеве там продължиха месеци наред след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна преди близо две години.

Изтеглянето беше далеч по-продължително. Когато украинските военни напуснаха града в събота, давайки на Русия най-важната ѝ победа от месеци насам, то беше бързо и безмилостно.

"Оставете 300-те (ранени)", се твърди, че е заповядано на един войник, "и изгорете всичко".

Часове след като руските войски издигнаха знамената си над Авдеевка, се появи една ужасяваща история за няколко ранени войници, които не са успели да избягат - и по-късно са били убити, когато руските войски са достигнали позицията им.

Ukrainian withdrawal from Avdiivka and whether the momentum on the frontlines in #Ukraine has fundamentally shifted. Troops bitter about the lack of manpower and ammunition. Our report on @OutFrontCNN - @CNN @cnni pic.twitter.com/2uuh4iauWJ — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) February 20, 2024

Украинските военнослужещи там са част от 110-а отделна механизирана бригада, заемаща позиция, известна като Зенит. Когато руските сили напреднаха през Авдеевка миналата седмица, Зенит беше подложен на тежка атака.

Войниците, разположени там, са правили отчаяни опити да избягат от руините на града, според Виктор Биляк, един от войниците там. В дълъг и често мрачен пост в Инстаграм Биляк описва опасния маршрут, който му предстои.

"Навън имаше нулева видимост. Ставаше дума само за оцеляване. Един километър през полето. Група слепи котета, направлявани от дрон. Вражеска артилерия. Пътят към Авдеевка е осеян с украински трупове", пише той.

В крайна сметка един командир го информира по радиото, че ранените няма да бъдат евакуирани. Шестима мъже били оставени на място. Съобщенията, които оставили, били трудни за разчитане, казва Биляк.

“It’s important for us to save the lives of our people. That’s our main objective,” President Zelensky told me about the fall of Avdiivka. “We’re just waiting for more weapons… Frankly, we don’t have long range weapons… Our main weapon today is our soldiers, our people.” pic.twitter.com/BLIV1RhHe3 — Christiane Amanpour (@amanpour) February 19, 2024

"Тяхното отчаяние, тяхната обреченост. То винаги ще остане с нас. Най-смелите са тези, които умират", каза той.

Авдеевка е на фронтовата линия, откакто промосковските сепаратисти завзеха голяма част от региона Донбас, включително близкия град Донецк, през 2014 г. Годините на сражения превърнаха града в силно укрепена крепост, като през последните осем години бяха изградени окопи.

Но тъй като украинската армия е подложена на натиск в няколко точки на фронтовата линия и изпитва недостиг на боеприпаси и жива сила, руските военни може би са усетили благоприятна възможност. Преди да засилят сухопътната атака, те нанесоха въздушни и артилерийски удари по района.

През уикенда украинските сили взеха решение да напуснат града, като по този начин дадоха на Русия най-значимата си победа, откакто превзе град Бахмут миналата година.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че решението за оттегляне е взето, за да се "спаси животът на нашите войници".

Сред попадналите в капан и обкръжени е 30-годишният младши сержант и боен медик от Днепропетровска област Иван Житник, с повиквателна "Джанго". Той се е сражавал в Авдеевка от близо две години, както и 110-а бригада.

Беше тежко ранен и не можеше да се движи.

В четвъртък той успява да се свърже със сестра си Катерина и други членове на семейството в емоционален видеоразговор, който след това е широко отразен в украинските и социалните медии.

Катерина пита брат си: "И какво, те... никой не идва? Твоите момчета също са там (с теб), или ти си сам?".

Житник отговаря: "Не, не, не: "Всички си тръгнаха, всички се оттеглиха. Казаха ни, че една кола ще ни вземе. Имам два счупени крака, шрапнел в гърба. Не мога да правя нищо..."

Той казва, че на позицията на Зенит е имало половин дузина войници, четирима от които, подобно на Житник, не можели да ходят.

Катерина отговаря: "Не знам как да ... на кого да се обадя", казва тя, докато плаче. "Не мога да разбера. Кой ще те вземе?"

Никой не го направил.

🚨 Thermobaric Terror Over Chasiv Yar



Russia’s latest horror: Russian aviation is dropping thermobaric bombs ODAB-1500 on Chasiv Yar. It seems that after Avdiivka, they might attempt to advance from Bakhmut. And now, F-16s for Ukraine are promised only by June.



It's a race… pic.twitter.com/t649tP3TH0 — Bandera Fella *-^ (@banderafella) February 20, 2024

По-късно украински журналисти, работещи със Slidstvo.info, разговарят с роднините на трима от украинците, които са останали ранени на позицията.

Катерина каза за Slidstvo.info:

"Те чакаха (евакуационния) автомобил от ден и половина. И когато разбраха, че никой няма да дойде да ги вземе, започнаха да звънят на всички. Когато Иван ми се обади, той изпитваше толкова силни болки, че му бяха дали всичко, което им беше останало, но лекарствата и храната им бяха свършили".

По-късно в четвъртък, според Катерина, друг роднина се е свързал с Житник чрез видеовръзка.

"Брат ми каза, че командването се е съгласило, че руснаците ще ги заловят, защото нашите хора няма да стигнат до тях", казва Катерина. По думите ѝ, докато разговаряли, видеото показвало как руските войски влизат в позицията, където мъжете били хванати в капан.

От CNN уточняват, че не са виждали това видео.

Друг от войниците, попаднали в капан в Зенит, е Андрий Дубницки. Съпругата му Людмила разказва пред Slidstvo.info:

"Разговаряхме в 10 ч. сутринта (в четвъртък). Той беше ранен в слабините, опитваше се да се шегува, започна да плаче. След това си писахме..."

"Последното съобщение беше в 12:00 ч., казваше че ще бъде заловен", каза тя.

"Мамо, аз съм воин"

В петък руски военен блогър публикува видеоклип, в който се виждат телата на няколко от войниците. На видеото е изобразена емблемата на 1-ва славянска бригада на руската армия, която според многобройни свидетелства два дни по-рано е влязла в района на "Зенит" в южната част на Авдеевка.

В текста на видеото се казва, че е заснето в петък в Авдеевка в "обект на военна част". В него украинските войници, намиращи се там, са наречени нацисти и им е казало, че "на нашата земя ви чака само смърт".

Катерина разпознава тялото на брат си по дрехите му и по бутилката с вода, която е държал, когато руснаците ги отвеждат от позицията на Зенит.

Биляк, войникът, който публикува профила си в Instagram, разпознава Андрий Дубницки, защото на ръката му има татуировка във формата на кръст.

Съпругата на Дубницки, Людмила, също намерила видеото късно през нощта. "В 22:30 ч. намерих това видео, разпознах го по татуировката му", казва тя.

"Той беше призован на 8 март 2022 г. и оттогава беше постоянно в Авдеевка ... Дъщеря ми беше на 4 месеца, когато го мобилизираха", каза тя за Slidstvo.info.

Майката на друг от войниците прави същото ужасяващо откритие.

Хеорхий Павлов, с повиквателен знак "Панда", е бил войник на договор от 2015 г., а през последната година е служил на позицията "Зенит", според майка му Инна.

"Те чакаха три дни за кола за (евакуация)", каза тя.

"На 14-и го раниха, имаше шрапнелни рани, в гърба ... Много го молех, сине, предай се, трябва ми да си жив - той има малко дете, на 5 години".

"Той каза: Мамо, аз съм воин", разказва Инна пред Slidstvo.info.

"Иска ми се да вярвам, че те са живи. Единственото, което искам сега, е да намеря сина си", каза тя в петък.

Няколко часа по-късно тя разпознава тялото на сина си в същото руско видео.

От 110-а бригада заявиха пред CNN, че не могат да потвърдят никакви подробности за инцидента и се опитват да проверят какво се е случило.

Известният украински военен блогър Юрий Бутусов междувременно публикува имената на всички шестима войници, които са били оставени на позицията "Зенит".

"Тези ранени не са били в състояние да се придвижват сами, а на разположение не е имало евакуационни автомобили, които да ги транспортират. Поради пълното обкръжение на "Зенит" не можеха да преминат никакви превозни средства за евакуация", каза Бутусов.

Не е известно как са загинали войниците, но Бутусов твърди, че руските военни са "екзекутирали безпомощните невъоръжени ранени, които са били пленени и не са могли да се движат".

Генералната прокуратура в Украйна заяви, че е започнало разследване за "нарушаване на законите и обичаите на войната, съчетано с предумишлено убийство" в случая с ранените войници.

В изявление, публикувано в понеделник, 110-а отделна механизирана бригада заяви, че се е опитала да преговаря с руските сили за евакуиране на ранените войници от позицията "Зенит", след като тя е била напълно обкръжена.

"Те [се съгласиха] да евакуират нашите ранени и да им окажат помощ, а впоследствие да ги разменят (за други военнопленници). На нашите войници беше наредено да спасят живота си", се казва в изявлението.

По-късно бригадата научава, че войниците ѝ са били убити, от видеоклип, публикуван от руските сили.

"Войната е жестока и ние се борим за свободата на висока цена", се казва в съобщението.

От CNN са се обърнали към руското министерство на отбраната за коментар на обвиненията срещу руските сили в Авдеевка.

Видеото е архивно: Украйна изтегля войски от Авдеевка

