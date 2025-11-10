Свят

Касапница в Покровск, битката е за високите етажи

Пътищата за проникване в индустриалната зона са под украински огневи контрол

10 ноември 2025, 17:00
Касапница в Покровск, битката е за високите етажи
Б итката за Покровск, Донецка област, продължава, като най-интензивните боеве се водят в индустриалната зона, съобщава "Укринформ".

Пресслужбата на 7-ми корпус за бързо реагиране на Въздушно-щурмовите сили на Въоръжените сили на Украйна докладва за ситуацията в Телеграм.

"7-ми корпус за бързо реагиране на Въздушно-щурмовите сили държи отбранителната зона. През последната седмица украинските военнослужещи са елиминирали 236 руснаци, други 136 са ранени. Войниците са унищожили и 1 танк, 3 бронирани бойни машини, както и 23 единици автомобили и мотоциклети", се казва в съобщението.

Миналата седмица руснаците са атакували украински подразделения 132 пъти. Това е с почти 20% повече от предходната седмица. Украинските военни спират опитите на руснаците да се закрепят във високите сгради на Покровск, които врагът иска да използва като командни височини.

Контрамерките позволяват на други части да изпълняват задачи за отблъскване на руските сили в града.

Пътищата за проникване в индустриалната зона са под украински огневи контрол, което ограничава достъпа на руските подкрепления.

В същото време руските военни се опитват да концентрират усилията си в други райони на града и в западните покрайнини за по-нататъшно настъпление към Гришиное, което е северозападно от Покровск.

Украинските военни задържат врага, по-специално благодарение на отбранителната система с много линии на отбрана.

В Мирноград също се водят сражения. Там предизвикателството е за осигуряване на логистична подкрепа за украинските сили.

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна отрече да има обкръжение на Покровск и Мирноград и посочи, че засега има огневи контрол над руската логистика в района.

