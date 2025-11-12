Свят

Русия нахлува в Покровск в стил „Лудия Макс“ (ВИДЕО)

След повече от година на сражения има все повече признаци, че Русия може би е на път да превземе града

12 ноември 2025, 08:52
Русия нахлува в Покровск в стил „Лудия Макс“ (ВИДЕО)
Картата е създадена с помощта на изкуствения интелект ChatGPT   
Източник: chatgpt

К олона от войници се движи през гъста мъгла: някои са на мотоциклети, други седят върху покривите на автомобили без врати и прозорци, трети — върху изпочупен камион.

Отломки покриват кален, осеян с дупки път, който според геолокация на NBC News се намира в южната част на Покровск – град, където в момента се водят ожесточени боеве, докато Русия се опитва да напредне по-навътре в източна Украйна.

След повече от година на сражения има все повече признаци, че Русия може би е на път да превземе града,

който е логистичен център, смятан за врата към по-широкия регион.

Руските сили са пробили разтегнатите отбранителни линии, а украинската армия заяви във вторник, че в града има „повече от 300 руснаци“.

„През последните дни руснаците засилиха опитите си да навлязат в Покровск с леки превозни средства през южните покрайнини“, се казва в изявление на украинското подразделение, защитаващо града – 7-и корпус за бързо реагиране.

„За целта противникът използва неблагоприятните метеорологични условия, по-специално гъстата мъгла“, се добавя в изявлението. „Това намалява възможностите на нашето въздушно разузнаване и затруднява унищожаването на противника на открит терен“.

Във видеото се виждат руски войници, движещи се през гъстата мъгла, докато преминават покрай пътен знак с надпис „Покровск“.

Кадрите бяха широко разпространени в Telegram от популярни руски военни блогъри, като някои сравниха постапокалиптичния пейзаж със сцени от екшън филмите „Лудия Макс“.

Покровск е ключов украински транспортен и снабдителен център, който руските сили твърдяха, че са обкръжили по-рано този месец. Преди пълномащабното нахлуване на Кремъл в него са живели около 60 000 души.

Министерството на отбраната на Русия заяви във вторник, че нейните сили напредват в северозападната и източната част на града. Миналата седмица Москва призова украинските войски в Покровск да се предадат и да спасят живота си, твърдейки, че са „в капан“.

Киев многократно отхвърля тези твърдения, като

7-и корпус за бързо реагиране заяви във вторник, че продължава да открива и унищожава руски войници в града.

По-рано във Facebook подразделението съобщи, че украинските сили продължават да поддържат отбранителната си линия, а маршрутите за снабдяване остават отворени към близкия град Мирноград на източния фронт.

Междувременно украинските сили се изтеглиха от позициите си около пет села на фронтовата линия в югоизтока заради напредъка на руските войски, потвърди пред NBC News военният говорител Владислав Волошин.

Ако Покровск падне, това може да се превърне в трамплин за руските сили да заплашат близките украински укрепления като Краматорск и Славянск, докато президентът Владимир Путин се стреми към пълен контрол над индустриалното сърце на Украйна – региона Донбас.

По темата

Източник: NBC News    
Покровск руски сили украинска армия боеве Източна Украйна война в Украйна логистичен център гъста мъгла военни действия Донбас
