Русия: Свалихме четири въздушни цели в Крим

Р усия е свалила днес четири въздушни цели над района на Балаклава в Крим, съобщи назначеният от Москва местен губернатор Михаил Развожаев в канала си в "Телеграм", предаде Ройтерс.

Отломки от свалените ракети са паднали в крайбрежния район и близо до Балаклава, която понастоящем е квартал на Севастопол, посочва Ройтерс.

Russia Threatens ‘WAR’ On US Drones That Help Ukraine Strike Targets In Crimea; ‘Direct Confrontation’ Next? https://t.co/2gPtDxPaqa via @THEEURASIATIMES